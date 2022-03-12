СПАСАТЕЛИ ⟩ Из-за пожара в бане пострадал человек

Когда спасатели прибыли на место, сарай горел открытым пламенем. По оценке, огнем было охвачено примерно 150 квадратных метров площади. Пожар ликвидировали в 17.20. Строение погибло в огне.

Одному человеку скорая помощь оказала первую помощь. По словам хозяина, из печи выгребали горячие угли и искра от них могла подняться вверх и поджечь чердак. После этого огонь перекинулся на все здание.

В тушении задействовано было девять спасательных автомобилей.

На фабрике масел загорелось масло

Примерно в три часа 11 марта спасателей вызвали в район Кеэмиа в Кохтла-Ярве, где на территории предприятия произошло локальное возгорание.

Спасатели установили, что произошла утечка из маслопровода и из-за высокой температуры масла случилось самовозгорание. Спасательные работы закончили менее чем за два часа.