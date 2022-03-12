"Я мужчина, я не бью" - 8 марта, в Международный женский день, футболки с таким слоганом раздавали в йыхвиском "Парги кескусе". Устроители одноименной акции по информационной поддержке жертв семейного насилия не ошиблись в выборе даты: в торговом центре вечером было многолюдно, люди охотно подходили и разговаривали о насилии в близких отношениях. Тема не праздничная, но, к сожалению, актуальная.
СЕМЕЙНОЕ НАСИЛИЕ ⟩ Изуродованное шрамами лицо и избитые пожилые родители
Руководитель патрульной службы Йыхвиского отделения полиции Никита Головин, которого мы встретили в торговом центре, сказал, что, к сожалению, проблема насилия остается актуальной и в Эстонии, и в нашем регионе. Ида-Вирумаа лидирует по количеству уголовных дел, начатых по поводу семейного насилия.
Престарелые родители страдают от взрослых детей
В первые дни 2022 года в Идаскую префектуру полиции поступило сообщение о том, что в Кохтла-Ярве 31-летний мужчина ударил свою мать. Прибывшие на место полицейские зафиксировали факт насилия, на основании которого было возбуждено уголовное делопроизводство.
В январе зарегистрирован еще один подобный случай - в волости Йыхви 44-летний мужчина причинил физическую боль своему 77-летнему отцу. Он также был задержан полицией.
По словам пресс-представителя Департамента полиции и погранохраны Ольги Эскор, в последнее время люди все больше осознают проблему насилия в близких отношениях и сообщают о таких случаях в правоохранительные органы. Благодаря неравнодушным соседям, полиции удалось вовремя отреагировать и предотвратить тяжелые последствия.
Только что к людям в форме подошел пожилой мужчина и поблагодарил - сказал, что говорить о таких проблемах нужно и важно. Несмотря на обилие информации, многие люди еще не знают, куда "стучаться" и что можно сообщить о проблеме анонимно.
- Для этого мы здесь сегодня, чтобы рассказать и убедить, что насилие - это ненормально, - утверждает Никита Головин. - Хотим достучаться до всех людей - не будьте равнодушны к любому насилию, если не готовы вмешаться сами, сообщите в полицию, можно и анонимно по телефону 116. Там всегда проконсультируют, как поступать дальше.
Когда лидерство не радует
В сфере семейного насилия лидирующие позиции в Эстонии приходятся на Харьюмаа и Ида-Вирумаа. Если во всей Эстонии за прошлый год было зафиксировано почти четыре тысячи случаев насилия, то в Идаской префектуре - четверть от этого числа, в том числе и наиболее тяжелые: из 22 по всей стране в ида-вируском регионе - девять.
СТАТИСТИКА
- Ида-Вирумаа лидирует по количеству уголовных дел, начатых в отношении семейного насилия.
- Зачастую жертвой домашнего насилия становится не только женщина, но и дети.
- Статистика показывает, что самая частая причина агрессии - алкоголь.
- Мужчины могут быть крепкими, но решать проблемы без кулаков.
- Каждый год встречаемся с разными случаями и исходами. Запомнился сравнительно недавний - подрались два сожителя. Пошло в ход и холодное оружие - нож. Соседи сообщили о шуме, и хотя прибывшему экипажу дверь не открывали, мы зашли в квартиру - имеем право, подозревая опасность. Неважно, от кого сообщение - соседей, случайных свидетелей, потенциальной жертвы и так далее. Успели тогда вовремя, последствия могли бы быть гораздо хуже, а возможно, и необратимыми.
Не будьте равнодушны к любому насилию.
Никита Головин, руководитель патрульной службы Йыхвиского отделения полиции
Собеседник подчеркнул, что ко всем сообщениям о насилии полицейские относятся очень серьезно и реагируют сразу. Самая частая причина возникновения агрессии - алкоголь.
Но ведь бывают случаи, когда насилие совершают женщины - для них футболки не предусмотрены?
- Бывает, но редко. Чаще всего все-таки агрессивность проявляют мужчины, - ответил Никита.
Женщинам вручали розы и шоколад - об этом позаботились партнеры акции.
Помогать не только жертвам, но и насильникам
Об этом говорила участница акции, консультант горячей линии отказа от насилия Анна Пивнева.
- Если раньше старались поддерживать жертв насилия, то уже два года в стране и регионах действует услуга для людей, которые данное поведение применяют и желают исправления, понимая, что это проблемное поведение, - подчеркнула она. - Совместная работа всех структур может способствовать тому, чтобы эта тема теряла актуальность в обществе. Такие акции нужны, чтобы больше людей услышали - возможно, у кого-то есть знакомые, друзья, соседи, которым можно деликатно предложить помощь. К сожалению, тема насилия является одной из ведущих в Эстонии, и если мы знаем даже о небольшом количестве, все равно надо ею заниматься, в том числе и профилактикой.
По словам Анны, в Эстонии четыре консультанта горячей линии и без работы они не остаются.
- Сообщить о проблеме - это не значит выносить сор из избы, а понимание того, что надо помочь, - резюмирует она. - Если с человеком что-то происходит, он считает, что это его личная проблема и он остается один на один с самим собой - это не так!
Где искать помощь жертвам насилия
- Кризисная линия поддержки жертв - тел. 116 006
- Полиция - тел. 112 или 116 (по этому номеру можно звонить и анонимно)
- Ида-Вирумааский опорный центр-приют для женщин - тел. 5333 2627