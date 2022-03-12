СЕМЕЙНОЕ НАСИЛИЕ ⟩ Изуродованное шрамами лицо и избитые пожилые родители

Руководитель патрульной службы Йыхвиского отделения полиции Никита Головин, которого мы встретили в торговом центре, сказал, что, к сожалению, проблема насилия остается актуальной и в Эстонии, и в нашем регионе. Ида-Вирумаа лидирует по количеству уголовных дел, начатых по поводу семейного насилия.

Престарелые родители страдают от взрослых детей В первые дни 2022 года в Идаскую префектуру полиции поступило сообщение о том, что в Кохтла-Ярве 31-летний мужчина ударил свою мать. Прибывшие на место полицейские зафиксировали факт насилия, на основании которого было возбуждено уголовное делопроизводство. В январе зарегистрирован еще один подобный случай - в волости Йыхви 44-летний мужчина причинил физическую боль своему 77-летнему отцу. Он также был задержан полицией. По словам пресс-представителя Департамента полиции и погранохраны Ольги Эскор, в последнее время люди все больше осознают проблему насилия в близких отношениях и сообщают о таких случаях в правоохранительные органы. Благодаря неравнодушным соседям, полиции удалось вовремя отреагировать и предотвратить тяжелые последствия.

Только что к людям в форме подошел пожилой мужчина и поблагодарил - сказал, что говорить о таких проблемах нужно и важно. Несмотря на обилие информации, многие люди еще не знают, куда "стучаться" и что можно сообщить о проблеме анонимно.

- Для этого мы здесь сегодня, чтобы рассказать и убедить, что насилие - это ненормально, - утверждает Никита Головин. - Хотим достучаться до всех людей - не будьте равнодушны к любому насилию, если не готовы вмешаться сами, сообщите в полицию, можно и анонимно по телефону 116. Там всегда проконсультируют, как поступать дальше.

Когда лидерство не радует

В сфере семейного насилия лидирующие позиции в Эстонии приходятся на Харьюмаа и Ида-Вирумаа. Если во всей Эстонии за прошлый год было зафиксировано почти четыре тысячи случаев насилия, то в Идаской префектуре - четверть от этого числа, в том числе и наиболее тяжелые: из 22 по всей стране в ида-вируском регионе - девять.

СТАТИСТИКА Ида-Вирумаа лидирует по количеству уголовных дел, начатых в отношении семейного насилия.

Зачастую жертвой домашнего насилия становится не только женщина, но и дети.

Статистика показывает, что самая частая причина агрессии - алкоголь.

Мужчины могут быть крепкими, но решать проблемы без кулаков.

- Каждый год встречаемся с разными случаями и исходами. Запомнился сравнительно недавний - подрались два сожителя. Пошло в ход и холодное оружие - нож. Соседи сообщили о шуме, и хотя прибывшему экипажу дверь не открывали, мы зашли в квартиру - имеем право, подозревая опасность. Неважно, от кого сообщение - соседей, случайных свидетелей, потенциальной жертвы и так далее. Успели тогда вовремя, последствия могли бы быть гораздо хуже, а возможно, и необратимыми.

Не будьте равнодушны к любому насилию. Никита Головин, руководитель патрульной службы Йыхвиского отделения полиции