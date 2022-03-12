Расположенный в волости Йыхви Ида-Вирумааский опорный центр-приют для женщин ежегодно выручает почти двести женщин и их детей из Йыхви, Нарвы, Кохтла-Ярве и других мест, помогая выйти из отношений, где царит насилие. По словам руководителя Лилли Андреев, в последнее время приходят более молодые, но обращений меньше. Если в прошлом году за первые два месяца было 73 случая, то в этом году - 39. Однако она считает, что причина не в уменьшении проблем - повлияли ковид и изменение в Законе об алиментах.
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СЕМЕЙНОЕ НАСИЛИЕ ⟩ Ида-Вирумааский опорный центр-приют для женщин не закрывался даже в пандемию
Ида-Вирумааский опорный центр-приют для женщин не закрывался даже в пандемию
- Когда пришел коронавирус, многие учреждения перешли на дистанционную работу, но мы все время работали: сначала был шок, не было никаких средств защиты, но быстро все организовали - маски, дезинфекторы, - рассказывает она. - Неоднократно случалось, что женщины звонили и договаривались о встрече, но позже сообщали о том, что заболели и не придут, - за счет этого статистика тоже уменьшилась.