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СЕМЕЙНОЕ НАСИЛИЕ ⟩ Ида-Вирумааский опорный центр-приют для женщин не закрывался даже в пандемию

Ирина Кивисельг
, журналист
Ида-Вирумааский опорный центр-приют для женщин не закрывался даже в пандемию
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Самая большая радость для Лилли Андреев и других сотрудников приюта - видеть, что женщина находит силы уйти от недостойного мужчины и начать новую жизнь, чтобы найти свое счастье.
Самая большая радость для Лилли Андреев и других сотрудников приюта - видеть, что женщина находит силы уйти от недостойного мужчины и начать новую жизнь, чтобы найти свое счастье. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Расположенный в волости Йыхви Ида-Вирумааский опорный центр-приют для женщин ежегодно выручает почти двести женщин и их детей из Йыхви, Нарвы, Кохтла-Ярве и других мест, помогая выйти из отношений, где царит насилие. По словам руководителя Лилли Андреев, в последнее время приходят более молодые, но обращений меньше. Если в прошлом году за первые два месяца было 73 случая, то в этом году - 39. Однако она считает, что причина не в уменьшении проблем - повлияли ковид и изменение в Законе об алиментах.

- Когда пришел коронавирус, многие учреждения перешли на дистанционную работу, но мы все время работали: сначала был шок, не было никаких средств защиты, но быстро все организовали - маски, дезинфекторы, - рассказывает она. - Неоднократно случалось, что женщины звонили и договаривались о встрече, но позже сообщали о том, что заболели и не придут, - за счет этого статистика тоже уменьшилась.

Лилли Андреев и ее коллега Кароли Пыллумяэ рассказали, что часто к ним обращались за юридической помощью для получения алиментов, но с изменением закона, который вступил в силу с 1 января, этот процесс стал значительно труднее.

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