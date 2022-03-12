9 марта в полицию сообщили, что на улице Яанику в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве неизвестный проник в незапертую квартиру, откуда он забрал ключи от гаража, а потом из гаража украл мотопилу. Ущерб - 100 евро.
СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Украл из квартиры ключи, а потом из гаража - пилу
Нападение собутыльника
9 марта в полицию сообщили, что в квартире по проспекту Выйду в Нарве 38-летний мужчина в ходе ссоры, возникшей во время совместной выпивки, ударил 31-летнего мужчину, причинив ему телесные повреждения. Полицейские задержали мужчину в качестве подозреваемого.
Мужчина погиб под рухнувшим краном
В среду на улице Пуувилла в Нарве под рухнувшим краном погиб 48-летний мужчина. Полиция возбудила уголовное дело по статье 2 Уголовного кодекса по факту причинения смерти по неосторожности.
Женщина лишилась 6000 евро
В начале недели 34-летней женщине из Нарвы позвонил неизвестный и, назвавшись представителем "Google", попросил ее установить на компьютер программу "AnyDesk", якобы для обеспечения безопасности, что женщина и сделала. Позже потерпевшая обнаружила, что на ее имя был выдан срочный кредит и с ее банковского счета производились переводы на чужой счет. Ущерб составляет 6000 евро.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.