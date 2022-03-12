СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Украл из квартиры ключи, а потом из гаража - пилу

Нападение собутыльника

9 марта в полицию сообщили, что в квартире по проспекту Выйду в Нарве 38-летний мужчина в ходе ссоры, возникшей во время совместной выпивки, ударил 31-летнего мужчину, причинив ему телесные повреждения. Полицейские задержали мужчину в качестве подозреваемого.

Мужчина погиб под рухнувшим краном

В среду на улице Пуувилла в Нарве под рухнувшим краном погиб 48-летний мужчина. Полиция возбудила уголовное дело по статье 2 Уголовного кодекса по факту причинения смерти по неосторожности.

Женщина лишилась 6000 евро

В начале недели 34-летней женщине из Нарвы позвонил неизвестный и, назвавшись представителем "Google", попросил ее установить на компьютер программу "AnyDesk", якобы для обеспечения безопасности, что женщина и сделала. Позже потерпевшая обнаружила, что на ее имя был выдан срочный кредит и с ее банковского счета производились переводы на чужой счет. Ущерб составляет 6000 евро.

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