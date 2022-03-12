В сегодняшнем "Северном побережье" можно прочитать о том, как Ида-Вирумаа заманивает сюда студентов-педагогов из других регионов Эстонии, знакомя их с уездом и здешними возможностями связать свое будущее с этим регионом. Учительство стареет во всей Эстонии, а у молодежи педагогическая карьера не всегда становится первоочередным выбором после окончания вуза. А если и становится, то Ида-Вирумаа в глазах многих не является уездом-фаворитом, куда можно переехать жить и работать.
ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Специалисты, беженцы и шанс для Ида-Вирумаа
Однако школы - не единственное место в Ида-Вирумаа, куда трудно найти молодых специалистов. Подобные мероприятия, рекламирующие рабочую и жизненную среду уезда, раньше проводили также, например, полицейская и судебная системы.
Если поговорить с некоторыми молодыми людьми, пробовавшими сделать карьеру в Ида-Вирумаа, но позднее все же уехавшими отсюда, то они указывали на трудности адаптации. У приезжего человека на месте зачастую отсутствует круг общения, люди, с кем можно было бы проводить досуг. Налаживать контакты приходится с нуля, а это совсем не просто. Да и мест проведения досуга, которые подходили бы молодежи, здесь, по сравнению с более крупными городами, тоже немного.
Как обустроить свою жизнь молодому эстонцу, например, в Нарве или Силламяэ, где на эстонском почти не разговаривают, а его знание русского языка недостаточное?
Все эти причины препятствуют переселению сюда молодежи из других мест. С одной стороны, у нас большая безработица, зато по некоторым специальностям наблюдается хроническая нехватка рабочей силы.
В связи с войной в Украине у Ида-Вирумаа появился, однако, новый шанс. Президент Алар Карис сказал, давая интервью "Северному побережью", что украинцы - очень образованный народ и у нас есть сейчас возможность быстро задействовать необходимых специалистов, прибывающих оттуда в качестве беженцев. Но мы говорим не только об украинских беженцах. Мы видим сейчас также поток уезжающих на Запад из России и Беларуси. Большей частью это активные люди, не желающие оставаться в создаваемой Путиным и Лукашенко реальности и отдающие предпочтение свободному и прозрачному обществу. Вопрос в том, как мы сумеем - и сумеем ли - интегрировать этих людей в свое общество, а также применить их энергию и умения во благо нашего общества.