ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Специалисты, беженцы и шанс для Ида-Вирумаа

Однако школы - не единственное место в Ида-Вирумаа, куда трудно найти молодых специалистов. Подобные мероприятия, рекламирующие рабочую и жизненную среду уезда, раньше проводили также, например, полицейская и судебная системы.

Если поговорить с некоторыми молодыми людьми, пробовавшими сделать карьеру в Ида-Вирумаа, но позднее все же уехавшими отсюда, то они указывали на трудности адаптации. У приезжего человека на месте зачастую отсутствует круг общения, люди, с кем можно было бы проводить досуг. Налаживать контакты приходится с нуля, а это совсем не просто. Да и мест проведения досуга, которые подходили бы молодежи, здесь, по сравнению с более крупными городами, тоже немного.

Как обустроить свою жизнь молодому эстонцу, например, в Нарве или Силламяэ, где на эстонском почти не разговаривают, а его знание русского языка недостаточное?

Все эти причины препятствуют переселению сюда молодежи из других мест. С одной стороны, у нас большая безработица, зато по некоторым специальностям наблюдается хроническая нехватка рабочей силы.