Директор Кохтла-Ярвеской гимназии Хендрик Агур с первого же дня, как Россия вторглась в Украину, действовал во имя того, чтобы идавирусцы смогли помочь народу Украины и чтобы происходящее в Украине не вызвало конфликтов среди жителей Ида-Вирумаа.
ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Хендрик Агур
Он образовал вместе с гимназистами группу добровольных помощников и организовал в школе сбор помощи. Поднял перед школьным зданием флаг Украины. Написал публичное обращение к коллективу школы, в котором подчеркнул, что мы должны однозначно понять: не русский народ развязал несправедливую войду против Украины, а российское правительство и его глава Владимир Путин. Он призвал быть посланниками разума, любви и ненасилия. Обращение такого же содержания он инициировали также среди депутатов Кохтла-Ярвеского горсобрания - к нему решились присоединиться около половины членов горсобрания.
А на этой неделе Агур сел за руль автобуса, чтобы в качестве добровольца помочь привезти в Эстонию добравшихся до Польши украинских военных беженцев. А еще до этого устроил вместе с учениками и учителями своей гимназии в Кохтла-Ярвеском центре культуры концерт в честь Женского дня.