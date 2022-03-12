ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Хендрик Агур

Он образовал вместе с гимназистами группу добровольных помощников и организовал в школе сбор помощи. Поднял перед школьным зданием флаг Украины. Написал публичное обращение к коллективу школы, в котором подчеркнул, что мы должны однозначно понять: не русский народ развязал несправедливую войду против Украины, а российское правительство и его глава Владимир Путин. Он призвал быть посланниками разума, любви и ненасилия. Обращение такого же содержания он инициировали также среди депутатов Кохтла-Ярвеского горсобрания - к нему решились присоединиться около половины членов горсобрания.