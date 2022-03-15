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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Пьяный велосипедист наехал на пешехода

11-13 марта 2022 г.
Северное побережье
Пьяный велосипедист наехал на пешехода
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Полиция.
Полиция. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Ранним утром 11 марта у дома №12 на Таллиннском шоссе в Нарве 61-летний пьяный велосипедист наехал на тротуаре на 75-летнюю женщину. Пешехода доставили в Нарвскую больницу.

Молодой человек пострадал в ДТП

12 марта в пять часов вечера в Тойлаской волости на пересечении шоссе Таллинн - Нарва и дороги Кохтла-Ярве - Кукрузе - Таммику 50-летняя женщина на автомобиле "Mercedes-Benz" выполнила левый поворот перед автомобилем "Audi A4", за рулем которого находился 19-летний парень. В результате столкновения пострадал руководитель "Audi", его доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.

Машина затормозила, женщина пострадала

Во второй половине дня 13 марта на 194,6 км шоссе Таллинн - Нарва в Силламяэ автомобиль "Škoda Fabia", за рулем которого находился 69-летний мужчина, наехал на затормозивший перед ним автомобиль "Hyundai Solaris", за рулем которого была 42-летняя женщина. Находившаяся в "Hyundai" 33-летняя женщина получила ранения и была доставлена в Нарвскую больницу. 

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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