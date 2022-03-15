СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Пьяный велосипедист наехал на пешехода

Молодой человек пострадал в ДТП

12 марта в пять часов вечера в Тойлаской волости на пересечении шоссе Таллинн - Нарва и дороги Кохтла-Ярве - Кукрузе - Таммику 50-летняя женщина на автомобиле "Mercedes-Benz" выполнила левый поворот перед автомобилем "Audi A4", за рулем которого находился 19-летний парень. В результате столкновения пострадал руководитель "Audi", его доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.

Машина затормозила, женщина пострадала

Во второй половине дня 13 марта на 194,6 км шоссе Таллинн - Нарва в Силламяэ автомобиль "Škoda Fabia", за рулем которого находился 69-летний мужчина, наехал на затормозивший перед ним автомобиль "Hyundai Solaris", за рулем которого была 42-летняя женщина. Находившаяся в "Hyundai" 33-летняя женщина получила ранения и была доставлена в Нарвскую больницу.

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