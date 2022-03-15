В Эстонию после нападения России на Украину прибыли тысячи военных беженцев, которым государство хочет побыстрее предложить работу.
ОДИН ВОПРОС ⟩ Как украинским беженцам помогают устроиться на работу?
Как украинским беженцам помогают устроиться на работу?
Руководитель Ида-Вирумааского отделения кассы по безработице АННЕКИ ТЕЭЛАХК:
- С прошлой недели беженцы получили возможность ходатайствовать о временном виде на жительство. Если у человека он есть, то это дает возможность встать у нас на учет в качестве безработного и получать все сопутствующие этому услуги, в том числе пособие по безработице. Первые прибывшие из Украины к нам уже обращались - в основном это люди, самостоятельно добравшиеся до Эстонии.
Если получилось так, что бежавший от войны человек не захватил какие-то документы, то наши консультанты могут здесь помочь, и мы стараемся сделать так, чтобы бюрократии было как можно меньше.
Работодатели тоже сообщили нам о своем интересе к работникам. Мы сразу можем предложить им рабочие места, которые у нас сейчас имеются.
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