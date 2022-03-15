ОДИН ВОПРОС ⟩ Как украинским беженцам помогают устроиться на работу?

Руководитель Ида-Вирумааского отделения кассы по безработице АННЕКИ ТЕЭЛАХК:

- С прошлой недели беженцы получили возможность ходатайствовать о временном виде на жительство. Если у человека он есть, то это дает возможность встать у нас на учет в качестве безработного и получать все сопутствующие этому услуги, в том числе пособие по безработице. Первые прибывшие из Украины к нам уже обращались - в основном это люди, самостоятельно добравшиеся до Эстонии.

Если получилось так, что бежавший от войны человек не захватил какие-то документы, то наши консультанты могут здесь помочь, и мы стараемся сделать так, чтобы бюрократии было как можно меньше.