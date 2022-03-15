Йыхвиское волостное собрание хочет зафиксировать на бумаге блага и компенсации членов волостного управления, в том числе урегулировать использование кредитной карты волостного управления и выплату членам управы премии по результатам работы.
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Высокопоставленные йыхвиские чиновники получат право на премию и компенсацию за очки
Высокопоставленные йыхвиские чиновники получат право на премию и компенсацию за очки
"Волостная кредитная карта может использоваться только в интересах волости. Использование кредитной карты при оплате личных расходов запрещено", - сказано в проекте порядка компенсации расходов, понесенных при исполнении должностных обязанностей, и назначения льгот членам волостного управления.
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