Высокопоставленные йыхвиские чиновники получат право на премию и компенсацию за очки

Целесообразность использования служебного автомобиля йыхвиского волостного старейшины "Škoda Superb" с подачи оппозиции стала острой темой в волостном собрании в конце прошлого года, пока большинство членов собрания не приняло решение, что волостной старейшина может пользоваться автомобилем по своему усмотрению по всей Эстонии.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik