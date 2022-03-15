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Высокопоставленные йыхвиские чиновники получат право на премию и компенсацию за очки

Эрик Калда
, журналист
Высокопоставленные йыхвиские чиновники получат право на премию и компенсацию за очки
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Целесообразность использования служебного автомобиля йыхвиского волостного старейшины "Škoda Superb" с подачи оппозиции стала острой темой в волостном собрании в конце прошлого года, пока большинство членов собрания не приняло решение, что волостной старейшина может пользоваться автомобилем по своему усмотрению по всей Эстонии.
Целесообразность использования служебного автомобиля йыхвиского волостного старейшины "Škoda Superb" с подачи оппозиции стала острой темой в волостном собрании в конце прошлого года, пока большинство членов собрания не приняло решение, что волостной старейшина может пользоваться автомобилем по своему усмотрению по всей Эстонии. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Йыхвиское волостное собрание хочет зафиксировать на бумаге блага и компенсации членов волостного управления, в том числе урегулировать использование кредитной карты волостного управления и выплату членам управы премии по результатам работы.

"Волостная кредитная карта может использоваться только в интересах волости. Использование кредитной карты при оплате личных расходов запрещено", - сказано в проекте порядка компенсации расходов, понесенных при исполнении должностных обязанностей, и назначения льгот членам волостного управления.

Нужно регулирование

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