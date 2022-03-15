ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Больше понимания и сочувствия беженцам

Они в одночасье оставили свои дома не потому, что внезапно ощутили потребность устремиться в другие страны Европы в поисках лучшей жизни. У многих из них уже и нет жилья. Его разрушили стрелявшие без разбора пушки, ракеты и самолеты вторгшегося в их страну захватчика. У некоторых в круговерти войны погибли также близкие. Они сами ни в чем не виноваты, но вынуждены были многое пережить. Помочь таким людям - это человечно.

Тем более непонятно неблагосклонное отношение к военным беженцам со стороны части проживающих в Эстонии людей. Оно выражается, правда, главным образом в социальных сетях, но, как отмечает в сегодняшнем "Северном побережье" мэр Нарвы Катри Райк, она ощутила недоброжелательность к беженцам, пообщавшись также с некоторыми нарвитянами.

Поддержка большого количества нуждающихся в помощи неизбежно потребует и от всех нас готовности немножко пожертвовать собственным благополучием. Но это крупицы по сравнению с тем, какие страдания и потери пришлось пережить беженцам. Никогда не знаешь, когда мы сами можем оказаться на месте тех, кто нуждается в помощи.