ВИДЕО ⟩ «Здесь вам врут»: в эфире программы «Время» на Первом канале призвали остановить войну

Сегодня, 14 марта, редактор Первого канала Марина Овсянникова попыталась прервать вечерний эфир новостной программы «Время». Она ворвалась в кадр, когда ведущая Екатерина Андреева говорила о санкциях.

Овсянникова появилась за спиной ведущей и держала в руках плакат, который призывал остановить войну, а также не верить пропаганде: «Здесь вам врут».

Она несколько раз повторила «Остановите войну! Нет войне!», после чего в эфире начался сюжет о санкциях.

Перед акцией в прямом эфире Овсянникова записала видео с извинениями за участие в пропаганде и требованием остановить братоубийственную войну.

Приводим ее речь в полном объеме:

«То, что сейчас происходит на Украине — это преступление. И Россия — страна-агрессор. И ответственность за это преступление лежит только на совести одного человека. И этот человек — Владимир Путин.

К сожалению, последние годы я работала на Первом канале, занимаясь кремлевской пропагандой, и мне сейчас очень стыдно за это. Стыдно за то, что позволяла говорить ложь с экрана телевизора. Стыдно за то, что позволяла зомбировать русских людей.

Мой отец украинец, моя мать русская. И они никогда не были врагами. И это ожерелье на моей шее — символ того, что Россия должна немедленно остановить братоубийственную войну и наши братские народы еще смогут примириться.

К сожалению, последние годы я работала на Первом канале, занимаясь кремлевской пропагандой, и мне сейчас очень стыдно за это. Стыдно за то, что позволяла говорить ложь с экрана телевизора. Стыдно за то, что позволяла зомбировать русских людей.

Мы промолчали в 2014 году, когда все это только начиналось. Мы не вышли на митинги, когда Кремль отравил Навального. Мы просто безмолвно наблюдали за этим античеловеческим режимом. И сейчас от нас отвернулся весь мир. И еще десять поколений наших потомков не отмоются от позора этой братоубийственной войны.