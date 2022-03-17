МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 17.03-24.03 ⟩ Фестиваль школьных театров Ида-Вирумаа; встреча весны

КУЛЬТУРА

Пятница, 18 марта

"M4GNET". Фото: Kaupo Kikkas

* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 19.00 - серия концертов "Буря и натиск": струнный квартет "M4GNET". Прозвучат поэзия и музыка эпохи бури и натиска.

Трио Мари Полль (скрипка), Хенри-Дэвид Варема (виолончель) и Михкель Полль (фортепиано). Фото: Dmitri Kotjuhh

* В рефектории Нарвского замка в 19.00 - концерт "Kevad" / "Весна". Выступают Мари Полль (скрипка), Хенри-Дэвид Варема (виолончель) и Михкель Полль (фортепиано). Трио представит произведения композиторов Людвига ван Бетховена, Эстер Мяги и Арно Бабаджаняна. Билет - 5 евро. Школьникам (до 18 лет), людям с ограниченными возможностями и их сопровождающим - бесплатно. Скидки действительны при наличии документа, подтверждающего льготу.

Суббота, 19 марта

* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 11.00 в рамках виртуального филиала - лекция "Модерн", в 16.00 - открытие выставки работ объединения нарвских художников "Вестервалли".

* В Йыхвиском концертном доме в 14.00 - экскурсия по выставке "Вселенная Рериха" (на русском языке), лекция "Николай Рерих. Ученый, мыслитель, художник" (на русском языке). Бесплатно.

* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в 19.00 - спектакль "Я бы мог замкнуться в ореховой скорлупе" (на эстонском языке). Билет - 12-18 евро.

Воскресенье, 20 марта

Оксана Синькова. Фото: PLMF

* В Ийзакуском народном доме в 15.00 - концерт Фонда музыкантов Пилле Лилль: Оксана Синькова (флейта), Юлиана Куклин (гитара). Билет - 4-5 евро.

* На музыкальной площадке в Йыхви в 17.00 - "Прощай, зима! Здравствуй, весна!". Поприветствуем весну вместе с Арно, Теэле и Тоотсом, а также йыхвискими певцами, танцорами и Каарин Аамер.

* В Тойласком общественном доме в 18.00 - салонный вечер "Armastusega kevadesse" / "С любовью к весне". Собственные поэтические строки в весенних узорах исполнят Аннели Ламп, Сирье Ноорсалу, Хейли Конса и Гермо Саар. А Диана Вейснер переплетет поэзию музыкой. Открыто салонное кафе! Вход бесплатный. Можно будет купить книги исполнителей. Дополнительная информация по тел. 5342 8705, Леа Ранд.

Ведьмин колодец в Ратва. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

* У ведьминого колодца в Ратва в 17.33 - концерт равноденствия. Выступают аккордеонист Хендрик Хиндрикус и кийклаские исполнители. С собой захватите стульчик и корзину для пикника.

Вторник, 22 марта

* В Йыхвиском концертном доме с 10.00 - фестиваль школьных театров Ида-Вирумаа.

Среда, 23 марта

* В Йыхвиском концертном доме с 10.00 - фестиваль школьных театров Ида-Вирумаа.

Четверг, 24 марта

* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 19.00 - "Искусство примирения", спектакль Русского театра (синхронный перевод на эстонский язык). Билет - 10-22 евро.

СПОРТ

Пятница, 18 марта

* В Йыхвиском спортхолле в 20.00 - чемпионат Эстонии по баскетболу, вторая лига: БК "HITO"/БК "Karjamaa" - "Tartu Ülikool Terminal Oil".

Суббота, 19 марта

* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - открытый чемпионат Йыхви по быстрым шашкам.

* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном в 12.30 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига: ФК "Alliance" (Ида-Вирумаа) - Пярнуский футбольный клуб.

* В Нарве на стадионе "Фама" в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: "Narva Trans" - "FCI Levadia" (Таллинн).

* В Нарвском спортцентре в 18.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, четвертьфинал: "Narva United FC" - ФК "Kohila".

Воскресенье, 20 марта

* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 10.30 - этап серии по быстрым шахматам СК "Диагональ".

* В Нарве в центре оздоровительного спорта "Äkkeküla" в 11.00 - чемпионат Нарвы по лыжам.

Вторник, 22 марта

* В Доме спорта Майдлаской основной школы в 19.00 - народная лига по баскетболу: БК "HITO"/БК "Karjamaa" - "Jõhvi kossutiim".

Четверг, 24 марта

* В спортзале Ийзакуской гимназии в 18.00 - чемпионат Эстонии по баскетболу, первая лига: "RHKK"/"Iisaku gümnaasium" - "TSA Kalev" (Таллинн).

* В Мяэтагузеском народном доме в 18.00 - 4-й тур 19-го сезона Мяэтагузеской викторины; тема - Украина. Новые команды просим зарегистрироваться не позднее 23 марта: huvikeskus@alutagusevald.ee или тел. 336 6963.

РАЗНОЕ

Четверг, 17 марта

* На странице Йыхвиской центральной библиотеки в "Facebook" в 16.00 - семейная викторина "Raamatukogu TV: Pipi vanaema tegutseb". Информация: тел. 558 4247, Тийа Линнард.

Пятница, 18 марта

* В Люганузеском народном доме в 19.00 - танцевальный клуб. Танцы под музыку дуэта "Suits ja Kool".

Суббота, 19 марта

* В Кохтла-Ныммеском народном доме с 12.00 до 16.00 - семейный день.

Четверг, 24 марта

* На странице Йыхвиской центральной библиотеки в "Facebook" в 16.00 - семейная викторина "Raamatukogu TV: Pipi vanaema tegutseb". Информация: тел. 558 4247, Тийа Линнард.

Фото: Eesti Kultuurkapital