Сейчас очень важно, чтобы популярные эстонские политики активно объясняли своим русскоязычным избирателям, что то, что Путин делает в Украине, - преступление, а для народа Украины это освободительная война, влияющая на сохранение мира и независимости также в Эстонии.
Эрик Гамзеев: Отношение к нападению на другое государство не может быть нейтральным
Почти каждый день знакомые из других уголков Эстонии спрашивают, каковы настроения в Ида-Вирумаа. В отношении войны в Украине. Я в основном отвечаю: громких новостей на эту тему нет, и то хорошо. Но это не значит, что причины для беспокойства нет.
Ошибочно полагать, что среди 130000 жителей Ида-Вирумаа преобладающая часть единодушна в отношении к тому, что Путин творит в Украине. Картина пестрая.
В Ида-Вирумаа большое количество людей, которые безусловно и горячо сопереживают храброму народу Украины, пытаются помочь, чем могут, и желают скорейшего краха преступного режима Путина. Таких людей с каждым днем все больше.
В то же время есть и такие люди, которым нравится Россия, все больше напоминающая сталинскую. Особенно если они непосредственно не сталкиваются с пагубными последствиями такого стиля правления, поскольку сами живут в безопасной и демократической Эстонии. А на расстоянии наблюдать интересно - как будто смотришь боевик, в котором диктатор правит, бомбит соседей, пытается покорить чужие земли, наслаждается культом личности и репрессирует инакомыслящих. В поддержку всего этого мощная машина пропаганды на протяжении долгого времени умело искажает в кривом зеркале добро и зло, правду и ложь.
Все большую группу составляют люди, в душе которых сейчас царит прежде всего недоумение. Путин за последние двадцать лет стал для многих из них символом хорошего царя. Никакой прямой пользы в их жизни от него не было, но желание верить в красивые сказки берет свое. Особенно если в Эстонии у этих людей жизнь по разным причинам сложилась не лучшим образом. Конкурентоспособность на рынке труда низкая, доходы мизерные, выучить эстонский язык не удалось, доверия к руководителям эстонского государства мало. А голубой экран много лет создавал представление о хорошей жизни в России и вынашивающем коварные планы Западе. Это давало некое воображаемое чувство уверенности или точку опоры.
Теперь любимый царь своими непонятными поступками за несколько недель лишил их и этого чувства. В Украине он ровняет с землей больницы, жилые дома, детские сады и без разбора убивает людей в городах, где живут - обратите внимание - преимущественно русскоговорящие люди. Превращает в пушечное мясо своих граждан. Разгоняет демонстрации и бросает за решетку россиян, борющихся за мир. Собственная страна загоняется еще глубже в изоляцию, экономика рушится, цены растут, товары исчезают с прилавков. Свобода слова под запретом. Ради чего? Кому от этого стало лучше? Оправдывающая войну пропаганда стала настолько абсурдной и недостоверной, что даже некоторым опытным мастерам этого дела становится тошно, и они уходят с работы.
Происходящее с каждым днем лишает дара речи все больше тех, кто верил в Путина. В Ида-Вирумаа многие говорят, что вообще не хотят ничего говорить об этой начатой Путиным братоубийственной войне. У многих есть родственники и знакомые по обе стороны. Ссоры и ненависть легко вспыхивают также в семьях и между родственниками.
"Нейтральность возможно сохранять в любых политических вопросах, но нападению на другое государство и насилию надо противостоять принципиально и четко".Эрик Гамзеев
Сейчас для многих наступила стадия пересмотра взглядов: разочарование очевидно, но принять крах прежней картины мира трудно и больно. Стало ясно, что путинская Россия на самом деле никого не защищает, а сеет смерть, разрушение и хаос. Когда видишь разбомбленные российскими войсками города, тысячи невинных погибших, миллионы беженцев, больше всего хочется, чтобы нечто подобное не повторилось здесь.
Изменение отношения отражается, к примеру, и в поведении некоторых политиков Центристской партии. Если та же группа депутатов, которая раньше не голосовала, например, за заявления в память о жертвах депортации, несколько недель назад в Рийгикогу воздержалась от выражения поддержки Украине, то в ходе голосования по новому обращению, принятому в этот понедельник, все они нажали зеленую кнопку.
Свою роль в этом, очевидно, сыграло воздействие со стороны руководителей Центристской партии. Но возможно, что эти депутаты также чувствуют изменение настроений своих избирателей.
Сейчас очень важно, чтобы популярные политики, как на государственном, так и на местном уровне, на встречах лицом к лицу, в социальных сетях и всеми другими возможными способами объясняли своим избирателям, что то, что Путин делает в Украине, - преступление, а для народа Украины это освободительная война, влияющая на сохранение мира и независимости также в Эстонии. Что к людям, бежавшим из Украины в Эстонию от ужасов войны, нет оснований относиться с предубеждением, и помогать им - общечеловеческое желание. Из-за развязанной поблизости войны нам придется поступиться частью былого благополучия, но все это несравнимо с теми страданиями, которые пришлось пережить невинным украинцам. Нейтральность возможно сохранять в любых политических вопросах, но нападению на другое государство и насилию надо противостоять принципиально и четко.
Активное распространение таких взглядов всеми эстонскими политиками было бы большим добрым делом на благо укрепления всего нашего общества. Тогда у хозяев Кремля не появится и капли надежды, что здесь их кто-то ждет с цветами как спасителей и защитников, насчет чего они глубоко заблуждались, когда вторглись в Украину.