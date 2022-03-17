Эрик Гамзеев: Отношение к нападению на другое государство не может быть нейтральным

Почти каждый день знакомые из других уголков Эстонии спрашивают, каковы настроения в Ида-Вирумаа. В отношении войны в Украине. Я в основном отвечаю: громких новостей на эту тему нет, и то хорошо. Но это не значит, что причины для беспокойства нет.

Ошибочно полагать, что среди 130000 жителей Ида-Вирумаа преобладающая часть единодушна в отношении к тому, что Путин творит в Украине. Картина пестрая.

В Ида-Вирумаа большое количество людей, которые безусловно и горячо сопереживают храброму народу Украины, пытаются помочь, чем могут, и желают скорейшего краха преступного режима Путина. Таких людей с каждым днем все больше.

В то же время есть и такие люди, которым нравится Россия, все больше напоминающая сталинскую. Особенно если они непосредственно не сталкиваются с пагубными последствиями такого стиля правления, поскольку сами живут в безопасной и демократической Эстонии. А на расстоянии наблюдать интересно - как будто смотришь боевик, в котором диктатор правит, бомбит соседей, пытается покорить чужие земли, наслаждается культом личности и репрессирует инакомыслящих. В поддержку всего этого мощная машина пропаганды на протяжении долгого времени умело искажает в кривом зеркале добро и зло, правду и ложь.

Все большую группу составляют люди, в душе которых сейчас царит прежде всего недоумение. Путин за последние двадцать лет стал для многих из них символом хорошего царя. Никакой прямой пользы в их жизни от него не было, но желание верить в красивые сказки берет свое. Особенно если в Эстонии у этих людей жизнь по разным причинам сложилась не лучшим образом. Конкурентоспособность на рынке труда низкая, доходы мизерные, выучить эстонский язык не удалось, доверия к руководителям эстонского государства мало. А голубой экран много лет создавал представление о хорошей жизни в России и вынашивающем коварные планы Западе. Это давало некое воображаемое чувство уверенности или точку опоры.

Теперь любимый царь своими непонятными поступками за несколько недель лишил их и этого чувства. В Украине он ровняет с землей больницы, жилые дома, детские сады и без разбора убивает людей в городах, где живут - обратите внимание - преимущественно русскоговорящие люди. Превращает в пушечное мясо своих граждан. Разгоняет демонстрации и бросает за решетку россиян, борющихся за мир. Собственная страна загоняется еще глубже в изоляцию, экономика рушится, цены растут, товары исчезают с прилавков. Свобода слова под запретом. Ради чего? Кому от этого стало лучше? Оправдывающая войну пропаганда стала настолько абсурдной и недостоверной, что даже некоторым опытным мастерам этого дела становится тошно, и они уходят с работы.