Директор Кохтла-Ярвеской гимназии Хендрик Агур в качестве добровольного водителя автобуса сделал два рейса в Варшаву, чтобы привезти оттуда в Эстонию бегущих от войны людей Украины.
ОДИН ВОПРОС ⟩ Что наиболее глубоко подействовало на вас при непосредственном соприкосновении с украинскими военными беженцами?
Директор Кохтла-Ярвеской гимназии ХЕНДРИК АГУР:
- Для меня стало прозрением, когда люди уже расселись в автобусе и я увидел их глаза. Это вызвало такие грусть и сочувствие, что чуть сам не расплакался.
В нашем автобусе было довольно много и таких беженцев, у которых не имелось где-то знакомых или родственников, к которым можно поехать. В пункте сбора их просто отправляли в разные места. У большинства этих женщин были с собой дети. Из вещей они не успели взять ничего другого, как один тощий чемодан и завязанный сверху веревкой полиэтиленовый мешок.
На первый взгляд эти люди были очень погружены в себя, но когда удавалось достичь с ними доверительного контакта, то им очень хотелось рассказать свою историю. Эти истории в сущности довольно схожи. Люди спокойно жили в своих домах, но тут посыпались бомбы, уничтожившие их дома. Для людей самым шокирующим было то, что Россия действительно совершила что-то настолько ужасное.