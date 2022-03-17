ОДИН ВОПРОС ⟩ Что наиболее глубоко подействовало на вас при непосредственном соприкосновении с украинскими военными беженцами?

Директор Кохтла-Ярвеской гимназии ХЕНДРИК АГУР:

- Для меня стало прозрением, когда люди уже расселись в автобусе и я увидел их глаза. Это вызвало такие грусть и сочувствие, что чуть сам не расплакался.

В нашем автобусе было довольно много и таких беженцев, у которых не имелось где-то знакомых или родственников, к которым можно поехать. В пункте сбора их просто отправляли в разные места. У большинства этих женщин были с собой дети. Из вещей они не успели взять ничего другого, как один тощий чемодан и завязанный сверху веревкой полиэтиленовый мешок.