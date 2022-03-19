Кохтла-ярвеские дома с трещинами исследовали из космоса: дальнейшего оседания не было

По заказу Кохтла-Ярвеского горуправления IKT-предприятие "Datel" выполнило анализ движения зданий и других наземных объектов в Ярвеской части города. Для этого использовались данные спутника Европейского космического агентства "Sentinel 1" и метод InSAR, позволяющий на основе данных спутника определять движение зданий и других объектов с точностью до миллиметра, сообщило предприятие. В построенном в Ярвеской части города над выработками Южном микрорайоне проблемой давно были движение почвы и его негативное влияние на высокие квартирные дома.