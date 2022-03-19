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Кохтла-ярвеские дома с трещинами исследовали из космоса: дальнейшего оседания не было

Северное побережье
Кохтла-ярвеские дома с трещинами исследовали из космоса: дальнейшего оседания не было
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Трещины в домах в Ярвеской части города Кохтла-Ярве уже много лет тревожат действующие в этих домах квартирные товарищества. Последнее исследование установило, что значительного оседания почвы в последние годы там не было.
Трещины в домах в Ярвеской части города Кохтла-Ярве уже много лет тревожат действующие в этих домах квартирные товарищества. Последнее исследование установило, что значительного оседания почвы в последние годы там не было. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Растрескавшиеся жилые дома в Кохтла-Ярве, расположенные в зоне шахтных выработок, изучили по заказу горуправления с космического спутника; установлено, что оседание домов, вызывавшее опасения, незначительное.

По заказу Кохтла-Ярвеского горуправления IKT-предприятие "Datel" выполнило анализ движения зданий и других наземных объектов в Ярвеской части города. Для этого использовались данные спутника Европейского космического агентства "Sentinel 1" и метод InSAR, позволяющий на основе данных спутника определять движение зданий и других объектов с точностью до миллиметра, сообщило предприятие. В построенном в Ярвеской части города над выработками Южном микрорайоне проблемой давно были движение почвы и его негативное влияние на высокие квартирные дома.

"Datel" в рамках своей новой услуги "Sille" изучал движение зданий и почвы в Южном и Северном микрорайонах Ярвеской части города в период 2016-2021 годов. В ходе анализа инженеры "Datel" установили небольшие сдвиги и оседание части квартирных домов.

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