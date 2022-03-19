ОПРОС ⟩ Как помочь беженцам, чтобы они не чувствовали себя чужими?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Геннадий ЯКОВЛЕВ, пенсионер: - Просто не замечать разницы. Относиться к приезжим, как ко всем обычным людям. Не надо делать что-то особенное для беженцев, приютили - уже хорошо. Все остальное от самих людей зависит - каждый сам кузнец своего счастья.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Татьяна ПЕЗОНЕН, пенсионер: - Это очень сложный вопрос. Думаю, главное - надо помочь взрослым трудоустроиться, детей в школы определить. Может быть, надо открыть курсы, кружки какие-то, чтобы занять досуг и обожженные войной люди скорее оттаяли.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Владимир ЙОСТ, водитель: - Не знаю, просто по-человечески ко всем относиться. У меня лично никогда ни с кем проблем общения не было - ни с соседями, ни с коллегами, ни на работе. Надо всем людям быть добрыми и внимательными друг к другу.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Елена МАЛЕТИНА, логопед: - Жизненный, но сложный вопрос. Не дай Бог никому оказаться в такой ситуации, как они, - бежать в неизвестность, чтобы спасти свою жизнь, а главное - детей. Чем помочь? Материально по мере возможностей, но, к сожалению, большинство наших людей тоже не богаты и мало чем могут поделиться. Возможно, важнее поддержать морально и психологически: советом, информацией, действием. Думаю, что многие люди это понимают.