В Эстонию прибывают военные беженцы из Украины.
ОПРОС ⟩ Как помочь беженцам, чтобы они не чувствовали себя чужими?
Геннадий ЯКОВЛЕВ, пенсионер:
- Просто не замечать разницы. Относиться к приезжим, как ко всем обычным людям. Не надо делать что-то особенное для беженцев, приютили - уже хорошо. Все остальное от самих людей зависит - каждый сам кузнец своего счастья.
Татьяна ПЕЗОНЕН, пенсионер:
- Это очень сложный вопрос. Думаю, главное - надо помочь взрослым трудоустроиться, детей в школы определить. Может быть, надо открыть курсы, кружки какие-то, чтобы занять досуг и обожженные войной люди скорее оттаяли.
Владимир ЙОСТ, водитель:
- Не знаю, просто по-человечески ко всем относиться. У меня лично никогда ни с кем проблем общения не было - ни с соседями, ни с коллегами, ни на работе. Надо всем людям быть добрыми и внимательными друг к другу.
Елена МАЛЕТИНА, логопед:
- Жизненный, но сложный вопрос. Не дай Бог никому оказаться в такой ситуации, как они, - бежать в неизвестность, чтобы спасти свою жизнь, а главное - детей. Чем помочь? Материально по мере возможностей, но, к сожалению, большинство наших людей тоже не богаты и мало чем могут поделиться. Возможно, важнее поддержать морально и психологически: советом, информацией, действием. Думаю, что многие люди это понимают.
Галина СОРОКА, пенсионер:
- У меня муж украинец, давно здесь живем и раньше нередко ездили в Украину. Что надо делать, не знаю, но думаю, что украинцы не должны бежать со своей родины, люди нужны там, чтобы защищать свою страну, а после войны - обустраивать и восстанавливать. Убежавшие сюда пусть живут так же, как мы. Никакого особого отношения не надо, иногда складывается впечатление, что они и сами не знают, что хотят.