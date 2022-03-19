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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Переходившая дорогу женщина попала под машину

17 марта 2022 г.
Северное побережье
Переходившая дорогу женщина попала под машину
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Полиция
Полиция Фото: Arvo Meeks

17 марта в 10.45 в Нарве на улице Креэнхольми 70-летняя женщина, начавшая перебегать дорогу на зеленый свет светофора, была сбита совершавшим правый поворот на разрешающий свет светофора автобусом "Lions City", которым управлял 36-летний мужчина. Пешехода доставили в Нарвскую больницу.

В Нарве отец ударил сына и сын ударил мать

Полиция получила сообщение, что 17 марта в квартире на улице Креэнхольми в Нарве 70-летний мужчина ударил своего несовершеннолетнего сына.

Полиция получила сообщение, что 16 марта в квартире на проспекте Кангеласте в Нарве 40-летний мужчина ударил свою 65-летнюю мать. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого. Подробности случившегося установит начатое полицией уголовное производство.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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