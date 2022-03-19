СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Переходившая дорогу женщина попала под машину

17 марта в 10.45 в Нарве на улице Креэнхольми 70-летняя женщина, начавшая перебегать дорогу на зеленый свет светофора, была сбита совершавшим правый поворот на разрешающий свет светофора автобусом "Lions City", которым управлял 36-летний мужчина. Пешехода доставили в Нарвскую больницу.