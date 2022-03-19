ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Татьяна Ивушкина

Председатель же кохтла-ярвеского украинского культурного общества "Два кольоры" и руководитель Кохтла-Ярвеского музея украинской культуры Татьяна Ивушкина была совершенно подавлена, ведь у нее в Украине много родных и знакомых. "Россия и Путин хотят уничтожить Украину, и все это продолжалось уже несколько столетий", - сказала она тогда "Северному побережью".

Однако теперь у Ивушкиной дел невпроворот. Ее вкладом во благо Украины и украинцев стало то, что она превратила созданный ею музей во временный приют для военных беженцев. И сюда приходят постоянно. Она успевает невероятно много: помогает беженцам с оформлением документов, с поиском жилья или попросту своим сопереживанием, давая людям выговориться. Она знает, что многие ее согорожане живут в плену лживого кремлевского медиамира и отрицают преступления, совершаемые руководством России против народа Украины. Тем более нужным она считает больше информировать людей о том, что происходит на самом деле. Ей рассказывать об этом не надо, ведь эти истории сами приходят к ней вместе с людьми из Украины.