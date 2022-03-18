Государство компенсирует самоуправлениям расходы на прием украинских беженцев

По просьбе Министерства финансов, города и волости ведут отдельный учет расходов на беженцев, и на его основании понесенные до конца апреля расходы будут возмещены.

- Наши самоуправления отлично проявили себя в вопросе организации помощи и размещения на первичном уровне, но во многих случаях у мест по размещению нет договора с Департаментом социального страхования. Это значит, что расходы придется покрывать по отдельности. Кроме того, беженцам требуется другая экстренная помощь, - сказал представивший предложение о возмещении расходов министр государственного управления Яак Ааб.