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Государство компенсирует самоуправлениям расходы на прием украинских беженцев

Северное побережье
Государство компенсирует самоуправлениям расходы на прием украинских беженцев
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Эве Эаст.
Эве Эаст. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

На заседании кабинета министров в четверг правительство республики приняло решение о компенсации местным самоуправлениям расходов на оказание неотложной помощи, сопутствующих прибытию военных беженцев из Украины.

По просьбе Министерства финансов, города и волости ведут отдельный учет расходов на беженцев, и на его основании понесенные до конца апреля расходы будут возмещены.

- Наши самоуправления отлично проявили себя в вопросе организации помощи и размещения на первичном уровне, но во многих случаях у мест по размещению нет договора с Департаментом социального страхования. Это значит, что расходы придется покрывать по отдельности. Кроме того, беженцам требуется другая экстренная помощь, - сказал представивший предложение о возмещении расходов министр государственного управления Яак Ааб.

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