На заседании кабинета министров в четверг правительство республики приняло решение о компенсации местным самоуправлениям расходов на оказание неотложной помощи, сопутствующих прибытию военных беженцев из Украины.
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Государство компенсирует самоуправлениям расходы на прием украинских беженцев
Государство компенсирует самоуправлениям расходы на прием украинских беженцев
По просьбе Министерства финансов, города и волости ведут отдельный учет расходов на беженцев, и на его основании понесенные до конца апреля расходы будут возмещены.
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