СПАСАТЕЛИ ⟩ Забравшийся на крышу гаража ребенок нуждался в помощи спасателей

В костре жгли холодильник и прочую технику

Вечером 18 марта спасателям сообщили, что в Кохтла-Ярве в местечке Сааги в Кява горит оставленный без присмотра костер. Спасатели потушили подожженные холодильник, мебель и бытовую технику.