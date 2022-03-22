В полдень 19 марта на улице Пяхклимяэ в Нарве на крышу гаража забрался 10-летний ребенок, которому потребовалась помощь спасателей, чтобы спуститься.
СПАСАТЕЛИ ⟩ Забравшийся на крышу гаража ребенок нуждался в помощи спасателей
18-19 марта 2022 г.
Забравшийся на крышу гаража ребенок нуждался в помощи спасателей
В костре жгли холодильник и прочую технику
Вечером 18 марта спасателям сообщили, что в Кохтла-Ярве в местечке Сааги в Кява горит оставленный без присмотра костер. Спасатели потушили подожженные холодильник, мебель и бытовую технику.
Спасательный департамент напоминает, что в костре можно жечь только непропитанную древесину, картон и бумагу.
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