ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ Кальё Кийск надел шляпу

Когда Арно и другие йыхвисцы в воскресенье пришли к концертному дому, чтобы попрощаться с зимой и встретить весну, голову заслуженного актера и режиссера украшала старая, засаленная ушанка. И это правильно, как утверждается в известном произведении эстонской литературы. Ведь зима еще не закончилась.