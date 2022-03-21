Когда Арно и другие йыхвисцы в воскресенье пришли к концертному дому, чтобы попрощаться с зимой и встретить весну, голову заслуженного актера и режиссера украшала старая, засаленная ушанка. И это правильно, как утверждается в известном произведении эстонской литературы. Ведь зима еще не закончилась.
ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ Кальё Кийск надел шляпу
Кальё Кийск надел шляпу
После того как местные самодеятельные артисты исполнили свои танцы и песни, сыграли на каннеле и разыграли театральную сценку, знакомые всем эстонцам по неувядающей книге и фильму "Весна", часы показывали 17.33 - то есть началась долгожданная весна, и знаменитый кинодеятель получил головной убор более легкого фасона.
Ключевые слова