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ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему на йыхвиских улицах полно ледяных бугров?

Северное побережье
Почему на йыхвиских улицах полно ледяных бугров?
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Арво Аллер.
Арво Аллер. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Многие йыхвиские улицы по-прежнему труднопроходимы и на них полно ледяных ям и бугров.

Помощник старейшины Йыхвиской волости АРВО АЛЛЕР:

- Сейчас мы ликвидируем последствия недоработок предыдущего поставщика услуги "N&V". Лед понемногу тает, и мы стараемся очищать улицы слой за слоем. Слой льда настолько толстый, что маленьким трактором его не разбить. Мы посыпали улицы песком и гранитной крошкой, но, к сожалению, днем, когда тепло, она вплавляется в лед, а ночью все замерзает, и утром, когда люди идут на работу, опять скользко. Надеемся на солнце, но я полагаю, что на этой неделе мы сможем очистить асфальт.

Да, была проблема и с мусорными ящиками. Очевидно, промежуток между тем, когда бывший оператор прекратил их опустошать, а новый начал, оказался слишком длинным. Поначалу потребовалось время, чтобы показать новому предприятию местоположение ящиков. Если есть проблемы, следует оповестить волостное управление, и мы перенаправим эту информацию предприятию.

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