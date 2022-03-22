ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему на йыхвиских улицах полно ледяных бугров?

- Сейчас мы ликвидируем последствия недоработок предыдущего поставщика услуги "N&V". Лед понемногу тает, и мы стараемся очищать улицы слой за слоем. Слой льда настолько толстый, что маленьким трактором его не разбить. Мы посыпали улицы песком и гранитной крошкой, но, к сожалению, днем, когда тепло, она вплавляется в лед, а ночью все замерзает, и утром, когда люди идут на работу, опять скользко. Надеемся на солнце, но я полагаю, что на этой неделе мы сможем очистить асфальт.