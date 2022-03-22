Многие йыхвиские улицы по-прежнему труднопроходимы и на них полно ледяных ям и бугров.
ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему на йыхвиских улицах полно ледяных бугров?
Помощник старейшины Йыхвиской волости АРВО АЛЛЕР:
- Сейчас мы ликвидируем последствия недоработок предыдущего поставщика услуги "N&V". Лед понемногу тает, и мы стараемся очищать улицы слой за слоем. Слой льда настолько толстый, что маленьким трактором его не разбить. Мы посыпали улицы песком и гранитной крошкой, но, к сожалению, днем, когда тепло, она вплавляется в лед, а ночью все замерзает, и утром, когда люди идут на работу, опять скользко. Надеемся на солнце, но я полагаю, что на этой неделе мы сможем очистить асфальт.
Да, была проблема и с мусорными ящиками. Очевидно, промежуток между тем, когда бывший оператор прекратил их опустошать, а новый начал, оказался слишком длинным. Поначалу потребовалось время, чтобы показать новому предприятию местоположение ящиков. Если есть проблемы, следует оповестить волостное управление, и мы перенаправим эту информацию предприятию.