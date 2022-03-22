ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Наследие Репинского

Поначалу у Репинского было довольно много сторонников: молодой предприниматель, не скомпрометировавший себя в политике, дал надежду, что Ида-Вирумаа будет представлять свежий и энергичный человек.

Однако крупные ляпы начались уже в 2016 году, когда Центристская партия поставила Репинского в министры сельской жизни, но его министерская карьера оказалась совсем короткой из-за скандала вокруг козьего сыра.

По-настоящему же заштормило в 2018 году, когда Репинский стал йыхвиским волостным старейшиной. Однако за это время избиратель успел настолько разочароваться в нем, что от 306 голосов (лучший результат) на местных выборах 2017 года спустя четыре года осталось всего 46, с которыми он уже не прошел в волостное собрание. Сам Репинский тоже воспринял это, по его словам, как оценку своей деятельности со стороны избирателей.

Репинский, бесспорно, был колоритной фигурой в политике и сумел своими действиями привлечь общереспубликанское внимание. К сожалению, эта слава была такой, что Центристская партия, постоянно защищавшая Репинского во время его деятельности в Йыхви, даже когда он конфликтовал с местными однопартийцами, больше не желает его видеть в своих рядах. Слишком дорого это обходится престижу партии.