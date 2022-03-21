Правительство приехало в Ида-Вирумаа выслушать местных людей

- Цель этого визита заключается и в том, чтобы очень внимательно выслушать, каковы проблемы региона и напряженность в связи с изменившейся ситуацией в сфере безопасности, - это позволит адекватно на них реагировать, - сказала премьер-министр Кая Каллас о первом выездном заседании своего правительства, находящегося в должности больше года. - Всегда, когда куда-то приходишь, спрашивают, как дела у Ида-Вирумаа, каковы настроения в Ида-Вирумаа, как идавирусцы себя чувствуют: есть ли тревога, есть ли напряженность.