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Правительство приехало в Ида-Вирумаа выслушать местных людей

Эрик Гамзеев
, журналист
Правительство приехало в Ида-Вирумаа выслушать местных людей
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Визит правительства в Ида-Вирумаа начался в понедельник утром на террасе Кивиылиского центра приключенческого туризма, где министров принимали руководители, члены волостного собрания и предприниматели Люганузеской волости.
Визит правительства в Ида-Вирумаа начался в понедельник утром на террасе Кивиылиского центра приключенческого туризма, где министров принимали руководители, члены волостного собрания и предприниматели Люганузеской волости. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Правительство Каи Каллас проведет два дня в Ида-Вирумаа, чтобы выслушать местных людей и принять некоторые решения, имеющие отношение к уезду.

- Цель этого визита заключается и в том, чтобы очень внимательно выслушать, каковы проблемы региона и напряженность в связи с изменившейся ситуацией в сфере безопасности, - это позволит адекватно на них реагировать, - сказала премьер-министр Кая Каллас о первом выездном заседании своего правительства, находящегося в должности больше года. - Всегда, когда куда-то приходишь, спрашивают, как дела у Ида-Вирумаа, каковы настроения в Ида-Вирумаа, как идавирусцы себя чувствуют: есть ли тревога, есть ли напряженность.

Шоссе и школа

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