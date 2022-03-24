МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 24.03-31.03 ⟩ Театральное воскресенье в Кохтла-Ярве, концерт Эстонского национального мужского хора, зажжение свечей в память о жертвах мартовских депортаций

КУЛЬТУРА

Четверг, 24 марта

В четверг в нарвском Доме культуры "Ругодив" Русский театр Эстонии представит спектакль "Искусство примирения". Фото: Vene Teater

* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 19.00 - "Искусство примирения", спектакль Русского театра (синхронный перевод на эстонский язык). Билет - 10-22 евро.

Пятница, 25 марта

Трийну Пийрисалу. Фото: MEELIS MEILBAUM/VIRUMAA TEATAJA

* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 19.00 - концерт из серии "Klassikatähed 2020" / "Звезды классики - 2020": Трийну Пийрсалу (скрипка). В первом отделении концерта Трийну вместе с пианистом Стеном Хейноя решила исполнить классический скрипичный репертуар, а во втором отделении прозвучит изысканное фортепианное трио Шуберта в исполнении недавно образованного фортепианного трио "Meri". Билет - 10-12 евро.

Суббота, 26 марта

* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 12.00 - "Играем в Африку", кукольный спектакль для детей театра "Туулевески". Билет - 9 евро.

Фото: KJK

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 13.00 - "Tantsuga läbi elu" / "С танцем по жизни", концерт, посвященный 10-летию танцевальной группы "Реверанс". В гостях - молодежный вокальный ансамбль "Illusio". Бесплатно.

Воскресенье, 27 марта

* В Нарве в помещениях по ул. Вабадузе, 20 в 11.00 - "Вредная коза", спектакль театра "Ильмарине". Для детей от 3-х лет. Билет - 5 евро.

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры с 12.00 - день театра. В программе: постановки Славянской основной школы, театральной студии "Siilikesed" и "Театра ЯРГ". Информация - на странице центра культуры в "Facebook".

Вторник, 29 марта

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 18.00 - "Тролли-лэнд. Волшебные стрелы", музыкальный спектакль латвийского культурно-развлекательного общества "Kolizej". Прекрасный сюрприз для мальчиков и девочек, а также их родителей. Билет - 10 евро.

* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - "Tenebrae", концерт Эстонского национального мужского хора. В программе: Уусберг, Джезуальдо. Билет - 10-13 евро.

Четверг, 31 марта

* В Алайыэском общественном доме в 14.00 - презентация юмористического сборника Николая Павленко.

"Танец Дели". Фото: Vene Teater

* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в 19.00 - "Танец Дели", спектакль Русского театра (на русском языке, с синхронным переводом на эстонский язык). Билет - 13,50-18,90 евро.

СПОРТ

Четверг, 24 марта

* В спортзале Ийзакуской гимназии в 18.00 - чемпионат Эстонии по баскетболу, первая лига: "RHKK"/"Iisaku gümnaasium" - "TSA Kalev" (Таллинн).

* В Мяэтагузеском народном доме в 18.00 - 4-й тур 19-го сезона Мяэтагузеской викторины; тема - Украина. Новые команды просим зарегистрироваться не позднее 23 марта: huvikeskus@alutagusevald.ee или тел. 336 6963.

Пятница, 25 марта

* В Силламяэ в спортцентре "Калев" в 19.00 - чемпионат Эстонии по футболу, четвертьфинал: "NPM Silmet FC Sillamäe" - "Ravens Futsal" (Тарту).

Суббота, 26 марта

* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - турнир на Кубок Хейно Инта, русские шашки.

* В Паннъярве в 11.00 - этап молодежной лыжной серии.

* В Силламяэ в спортцентре "Калев" в 12.30 - народная лига по баскетболу: "Sillamäe SK" - БК "HITO"/БК "Karjamaa".

* В Кохтла-Ярвеском Доме спорта в 14.00 - народная лига по баскетболу: "Enteh" - "Tööriistamarket/Lüganuse".

* В Йыхвиском спортхолле в 14.00 - народная лига по баскетболу: "Jõhvi kossutiim" - БК "Narva".

* В Силламяэ в спортцентре "Калев" в 15.00 - чемпионат Эстонии по футболу, четвертьфинал: "Sillamäe Alexela" - ФК "Smsraha" (Виймси).