Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 24 по 31 марта.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 24.03-31.03 ⟩ Театральное воскресенье в Кохтла-Ярве, концерт Эстонского национального мужского хора, зажжение свечей в память о жертвах мартовских депортаций
КУЛЬТУРА
Четверг, 24 марта
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 19.00 - "Искусство примирения", спектакль Русского театра (синхронный перевод на эстонский язык). Билет - 10-22 евро.
Пятница, 25 марта
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 19.00 - концерт из серии "Klassikatähed 2020" / "Звезды классики - 2020": Трийну Пийрсалу (скрипка). В первом отделении концерта Трийну вместе с пианистом Стеном Хейноя решила исполнить классический скрипичный репертуар, а во втором отделении прозвучит изысканное фортепианное трио Шуберта в исполнении недавно образованного фортепианного трио "Meri". Билет - 10-12 евро.
Суббота, 26 марта
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 12.00 - "Играем в Африку", кукольный спектакль для детей театра "Туулевески". Билет - 9 евро.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 13.00 - "Tantsuga läbi elu" / "С танцем по жизни", концерт, посвященный 10-летию танцевальной группы "Реверанс". В гостях - молодежный вокальный ансамбль "Illusio". Бесплатно.
Воскресенье, 27 марта
* В Нарве в помещениях по ул. Вабадузе, 20 в 11.00 - "Вредная коза", спектакль театра "Ильмарине". Для детей от 3-х лет. Билет - 5 евро.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры с 12.00 - день театра. В программе: постановки Славянской основной школы, театральной студии "Siilikesed" и "Театра ЯРГ". Информация - на странице центра культуры в "Facebook".
Вторник, 29 марта
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 18.00 - "Тролли-лэнд. Волшебные стрелы", музыкальный спектакль латвийского культурно-развлекательного общества "Kolizej". Прекрасный сюрприз для мальчиков и девочек, а также их родителей. Билет - 10 евро.
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - "Tenebrae", концерт Эстонского национального мужского хора. В программе: Уусберг, Джезуальдо. Билет - 10-13 евро.
Четверг, 31 марта
* В Алайыэском общественном доме в 14.00 - презентация юмористического сборника Николая Павленко.
* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в 19.00 - "Танец Дели", спектакль Русского театра (на русском языке, с синхронным переводом на эстонский язык). Билет - 13,50-18,90 евро.
СПОРТ
Четверг, 24 марта
* В спортзале Ийзакуской гимназии в 18.00 - чемпионат Эстонии по баскетболу, первая лига: "RHKK"/"Iisaku gümnaasium" - "TSA Kalev" (Таллинн).
* В Мяэтагузеском народном доме в 18.00 - 4-й тур 19-го сезона Мяэтагузеской викторины; тема - Украина. Новые команды просим зарегистрироваться не позднее 23 марта: huvikeskus@alutagusevald.ee или тел. 336 6963.
Пятница, 25 марта
* В Силламяэ в спортцентре "Калев" в 19.00 - чемпионат Эстонии по футболу, четвертьфинал: "NPM Silmet FC Sillamäe" - "Ravens Futsal" (Тарту).
Суббота, 26 марта
* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - турнир на Кубок Хейно Инта, русские шашки.
* В Паннъярве в 11.00 - этап молодежной лыжной серии.
* В Силламяэ в спортцентре "Калев" в 12.30 - народная лига по баскетболу: "Sillamäe SK" - БК "HITO"/БК "Karjamaa".
* В Кохтла-Ярвеском Доме спорта в 14.00 - народная лига по баскетболу: "Enteh" - "Tööriistamarket/Lüganuse".
* В Йыхвиском спортхолле в 14.00 - народная лига по баскетболу: "Jõhvi kossutiim" - БК "Narva".
* В Силламяэ в спортцентре "Калев" в 15.00 - чемпионат Эстонии по футболу, четвертьфинал: "Sillamäe Alexela" - ФК "Smsraha" (Виймси).
* В Йыхвиском спортхолле в 16.00 - открытый чемпионат Ида-Вирумаа по викторине на спортивную тематику.
Воскресенье, 27 марта
* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 10.30 - этап серии турниров по быстрым шахматам СК "Диагональ".
* В Паннъярве в 10.30 - чемпионат Эстонии по лыжным видам спорта.
* В Вокаском холле для петанка в 11.00 - этап Кубка Вока по петанку; команды из трех человек.
* В Ийзакуском народном доме в 12.00 - викторина.
* В Йыхвиском спортхолле в 14.00 - народная лига по баскетболу: "Jõhvi kossutiim" - "Sillamäe SK".
* В Нарве на стадионе "Фама" в 14.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Narva Trans" (U21) - ФК "Elva II".
Среда, 30 марта
* В Нарве в центре оздоровительного спорта "Äkkeküla" в 17.30 - этап лыжных вечеров по будням.
РАЗНОЕ
Четверг, 24 марта
* На странице Йыхвиской центральной библиотеки в "Facebook" в 16.00 - семейная викторина "Raamatukogu TV: Pipi vanaema tegutseb". Информация: тел. 558 4247, Тийа Линнард.
Пятница, 25 марта
* В Йыхви на ул. Кааре у мемориального камня в память о мартовской депортации в 12.00 - минуты памяти, посвященные 73-й годовщине мартовской депортации. В программе: речи, зажжение свечей, возложение цветов и венков.
* В Нарве в Яамаском парке в 15.00 - мероприятие, посвященное памяти жертв мартовской депортации.
Среда, 30 марта
* В Кохтла-Ныммеском народном доме в 14.00 - инфодень кохтлаского исторического кружка "Великий мастер инженерного дела Юхан Томберг - 100".
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - вязальная мастерская. Информация: тел. 337 0536, Герри Оргма.
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