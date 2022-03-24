Полиция получила сообщение, что 20 марта в квартире на Ярвекюла теэ в Кохтла-Ярве 40-летний мужчина ударил ножом 31-летнего мужчину. Полиция задержала 40-летнего мужчину в качестве подозреваемого.
СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Кохтла-Ярве ударили ножом мужчину
19-20 марта 2022 г.
В Кохтла-Ярве ударили ножом мужчину
В магазине распылили перцовый газ
20 марта полицию вызвали в магазин на Нарвском шоссе в Йыхви, где 36-летний мужчина в ходе ссоры распылил перцовый газ в лицо двум мужчинам. Применившего газовый баллончик мужчину задержали в качестве подозреваемого.
На йыхвиском променаде напали на мужчину
19 марта на променаде в Йыхви неустановленный мужчина ударил 41-летнего мужчину. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ударила сожителя ножом
В полицию поступило сообщение, что 18 марта в квартире на улице Тиймана в Нарве 37-летняя женщина ударила ножом своего спутника жизни. Детали случившегося выяснит полиция в ходе начатого уголовного производства.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.
Ключевые слова