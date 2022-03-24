СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Кохтла-Ярве ударили ножом мужчину

В магазине распылили перцовый газ

20 марта полицию вызвали в магазин на Нарвском шоссе в Йыхви, где 36-летний мужчина в ходе ссоры распылил перцовый газ в лицо двум мужчинам. Применившего газовый баллончик мужчину задержали в качестве подозреваемого.

На йыхвиском променаде напали на мужчину

19 марта на променаде в Йыхви неустановленный мужчина ударил 41-летнего мужчину. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ударила сожителя ножом

В полицию поступило сообщение, что 18 марта в квартире на улице Тиймана в Нарве 37-летняя женщина ударила ножом своего спутника жизни. Детали случившегося выяснит полиция в ходе начатого уголовного производства.

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