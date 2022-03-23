ВИДЕО ⟩ Премьер-министр Кая Каллас: в период кризиса безопасности наша главная забота - как мы будем ладить друг с другом

Каллас сказала во вторник в Нарве, что нынешнее правительство провело свое первое выездное заседание в Ида-Вирумаа, поскольку сейчас имеет место большой кризис безопасности в связи с Россией, которая граничит с Ида-Вирумаа.

- Прямой военной угрозы для нас нет, однако наша главная забота - это внутренняя безопасность, то есть то, как все мы ладим друг с другом, - сказала Кая Каллас на пресс-конференции, состоявшейся в Нарвском театральном центре "Свободная сцена".

По словам премьер-министра, безопасность у нас общая. "Я думаю, кого в Эстонии ни спроси, никто войны у себя дома не хочет", - отметила Каллас, добавив, что правительство делает все для того, чтобы в Эстонии всегда царил мир.

Премьер-министр отметила, что наряду с непосредственными военными действиями в Украине происходит гибридная война. "Те военные беженцы, которые прибывают в Эстонию, являются ведь жертвами войны в Украине. Мы должны смотреть, чтобы суметь помочь им и чтобы при этом у нас не возникало каких-то дополнительных проблем внутренней безопасности", - сказала она, подчеркнув, что военные беженцы из Украины - это не наши враги, а люди, которым мы должны помочь.

При приеме украинских военных беженцев государство до сих пор исходило из предпосылки, что в Ида-Вирумаа проживает больше, чем в остальной Эстонии, людей, одобряющих российскую агрессию и действия Путина, поэтому сейчас сюда стараются направлять по возможности меньше украинцев, чтобы предотвратить возможные конфликты.

- Агрессия путинской России против Украины обусловила главным образом в Ида-Вирумаа ситуацию, когда социальные сети, а также улицы полны вражды к украинцам, и это факт, - сказал идаский префект Тарво Крууп в конце прошлой недели "Северному побережью".

По словам Каллас, по состоянию на понедельник в Эстонию прибыло более 21000 военных беженцев, из них 45 процентов - женщины, 38 процентов - дети, 17 процентов - мужчины. Это более одного процента населения Эстонии.

- Все мы понимаем, что это большой вызов для общества в разных областях, - констатировала премьер-министр, добавив, что если посмотреть на военные действия в Украине, то следует учесть, что эти люди останутся здесь не на пару месяцев, а на более долгий срок. Дети должны получить возможность учиться, а взрослым нужны рабочие места, беженцам надо обеспечить также публичные услуги.

По словам Каи Каллас, оказание помощи беженцам должно быть по силам как местному самоуправлению, так и жителям. "Мы занимаемся также тем, чтобы получить поддержку от Европы, чтобы справиться с беженцами", - подтвердила она.