После выездного заседания правительства Каи Каллас, состоявшегося в начале недели в Ида-Вирумаа, сложилось впечатление, что правительство к уезду щедро и проблемы, преследовавшие регион годами, будут решены.
ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Щедрое правительство
Уже в понедельник министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус дала знать, что Нарвские электростанции должны и после 2023 года сохранять способность производить электроэнергию в объеме не менее 1000 мегаватт. Один из наиболее критически настроенных к сланцевой промышленности политиков вселила таким образом чувство уверенности, что по крайней мере нынешние рабочие места шахтеров и энергетиков сохранятся. Их может даже добавиться, если через несколько лет будет построен еще один завод масел. С учетом же теперешнего энергетического кризиса, потребление сланца может заметно вырасти по сравнению с последними годами.
Министр образования Лийна Керсна подтвердила, что государство в ближайшие годы израсходует на строительство новых школьных зданий в Ида-Вирумаа 70 миллионов евро. Среди прочего городам Нарве и Кохтла-Ярве помогут залатать деньгами те бреши, которые образовались в строительстве новых школ из-за резкого увеличения строительных цен. Для города Кохтла-Ярве облегчением станет также огосударствление Ярвеской школы.
Министр госуправления Яак Ааб смог говорить о сотнях миллионов, которые вот-вот будут задействованы для создания в Ида-Вирумаа новых предприятий и рабочих мест. Правительство дало также необходимый толчок для прозябающей долгое время перестройки шоссе Таллинн - Нарва в четырехполосное шоссе, когда решило начать спецпланировку участка Кукрузе - Хальяла. Однако его строительства придется ждать еще долго.