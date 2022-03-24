ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Щедрое правительство

Уже в понедельник министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус дала знать, что Нарвские электростанции должны и после 2023 года сохранять способность производить электроэнергию в объеме не менее 1000 мегаватт. Один из наиболее критически настроенных к сланцевой промышленности политиков вселила таким образом чувство уверенности, что по крайней мере нынешние рабочие места шахтеров и энергетиков сохранятся. Их может даже добавиться, если через несколько лет будет построен еще один завод масел. С учетом же теперешнего энергетического кризиса, потребление сланца может заметно вырасти по сравнению с последними годами.