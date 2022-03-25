ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ В Йыхви вспомнили о мартовской депортации

Тогда покинуть дома были вынуждены около 20000 эстоноземельцев, большинство из которых были женщины, дети и старики. Многих из них поселили вблизи мест испытания атомной бомбы, что отразилось на их здоровье и очень часто становилось причиной смерти.

Из-за тревожного времени на церемонию собралось больше людей, чем обычно. И, разумеется, много говорили о происходящем сейчас в Украине. Ведь и то, что захватчик "гуманно" вывозит гражданское население за сотни километров в свою страну, тоже является депортацией.