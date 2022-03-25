"Хорошо, что здесь сегодня есть и молодежь. Последний месяц показал, что прошлое может очень легко повториться", - сказал возложивший венок к мемориальному камню в память мартовской депортации Лембит Притс из алутагузеского общества "Memento".
ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ В Йыхви вспомнили о мартовской депортации
В Йыхви вспомнили о мартовской депортации
Тогда покинуть дома были вынуждены около 20000 эстоноземельцев, большинство из которых были женщины, дети и старики. Многих из них поселили вблизи мест испытания атомной бомбы, что отразилось на их здоровье и очень часто становилось причиной смерти.
Из-за тревожного времени на церемонию собралось больше людей, чем обычно. И, разумеется, много говорили о происходящем сейчас в Украине. Ведь и то, что захватчик "гуманно" вывозит гражданское население за сотни километров в свою страну, тоже является депортацией.
Тарас Шевченко для украинцев - то же, что для эстонцев Лидия Койдула. Поэтому Эндла Липп читала ее стихи на украинском языке.
Ключевые слова