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ОПРОС ⟩ Влияют ли новые школьные здания на образование?

Ирина Кивисельг Пеэтер Лиллевяли
Влияют ли новые школьные здания на образование?
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Строящееся здание Йыхвиской основной школы.
Строящееся здание Йыхвиской основной школы. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Государство обещает помочь Кохтла-Ярве и Нарве, чтобы кесклиннаские основные школы этих городов получили новые здания. Новое здание обещано и Ярвеской школе города Кохтла-Ярве.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Реэт КЛААСМЯГИ, педагог:

- Мое мнение - для учеников, возможно, большой разницы нет, в каких стенах учиться, в старых или новых. Но учителей точно больше мотивирует - красота, лучшие условия, удобства. Все это важно для настроения и организации учебного процесса.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Виктор КОЛЕСНИКОВ, работающий пенсионер:

- Не сомневаюсь, что ребенку приятнее прийти в красивое современное здание. Это важно, но главное, чтобы были хорошие учителя, которые идут в ногу со временем, хорошо знают свой предмет и любят детей.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Денис КИРЕЕВ, складской работник:

- Исключительно положительно отношусь к тому, что в Ида-Вирумаа строятся новые школы, в том числе и в моем городе Силламяэ. Плюсов много - всегда приятно прийти учиться в новое здание, надеюсь, там будет и современное оборудование, новые учителя и новая система образования. К сожалению, сейчас есть проблема с учителями, многие уже слишком давно работают и их методы устарели.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Екатерина ДОРОГАН, медсестра:

- Можно учиться и в старой школе, лишь бы учителя были хорошие. Важно не качество стен, а качество преподавания. Средства, затрачиваемые на строительство новых зданий, можно было бы потратить на зарплату учителям, чтобы повысить мотивацию и заинтересованность. Мои внуки скоро пойдут в школу, стоит вопрос поиска репетиторов. Когда я училась, все хорошо справлялись без всяких репетиторов. Очень благодарна своим учителям.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Арно КИРИКМЯЭ, пенсионер:

- Правительству надо было что-то сказать, когда они приехали в Ида-Вирумаа, вот и пообещали построить новые школы. Это всегда хорошо, но суть образования не в новом здании. Если в него все старое перейдет - что от этого толку? В образовании должны быть перемены, потому что жизнь идет вперед и появляется много нового. Нужно успевать.

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