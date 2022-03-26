ТЕАТРАЛЬНЫЙ МАРАФОН ⟩ Каждому человеку нужен тот, кто его услышит

Координатор фестиваля, директор Йыхвиского центра культуры и интересов Анне Уттендорф счастлива - из разных городов приехали не только артисты, но и зрители, причем в зале можно было встретить не только участников, но и немало тех, кто приехал посмотреть на успехи сверстников. В списке участников не было творческих коллективов из Кивиыли, но зрители оттуда не упустили момента.

- Возможно, мы выбрали удачное время, а может, многие действительно соскучились по встречам и зрелищам, - рассуждает Анне. - Но это так здорово, что в залах все время были зрители, это особенно важно для артистов. Впервые на фестивале школьных театров был аншлаг! Спектакль "И вот я снова Бог" пришло посмотреть столько людей, что в камерном зале не хватило кресел, но зрители не ушли - все представление стояли у стен.