Сб, 26.03.2022
Погода
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Otsing
Для подписчиков

ТЕАТРАЛЬНЫЙ МАРАФОН ⟩ Каждому человеку нужен тот, кто его услышит

Ирина Кивисельг
, журналист
Каждому человеку нужен тот, кто его услышит
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Театральный коллектив Йыхвиской гимназии никого в зале не оставил равнодушным и удостоился специальной премии за актуальную тематику спектакля "Moero 1944".
Театральный коллектив Йыхвиской гимназии никого в зале не оставил равнодушным и удостоился специальной премии за актуальную тематику спектакля "Moero 1944". Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Йыхвиский концертный дом давно не был таким полным, как в минувший вторник и среду, когда здесь проходил региональный фестиваль школьных театров, собравший на сцене более сотни артистов. Сбылась и мечта устроителей: зрителей в зале собиралось намного больше обычного на подобных мероприятиях - молодежь соскучилась по зрелищам и хотела новых впечатлений.

Координатор фестиваля, директор Йыхвиского центра культуры и интересов Анне Уттендорф счастлива - из разных городов приехали не только артисты, но и зрители, причем в зале можно было встретить не только участников, но и немало тех, кто приехал посмотреть на успехи сверстников. В списке участников не было творческих коллективов из Кивиыли, но зрители оттуда не упустили момента.

- Возможно, мы выбрали удачное время, а может, многие действительно соскучились по встречам и зрелищам, - рассуждает Анне. - Но это так здорово, что в залах все время были зрители, это особенно важно для артистов. Впервые на фестивале школьных театров был аншлаг! Спектакль "И вот я снова Бог" пришло посмотреть столько людей, что в камерном зале не хватило кресел, но зрители не ушли - все представление стояли у стен. 

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх