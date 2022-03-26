Йыхвиский концертный дом давно не был таким полным, как в минувший вторник и среду, когда здесь проходил региональный фестиваль школьных театров, собравший на сцене более сотни артистов. Сбылась и мечта устроителей: зрителей в зале собиралось намного больше обычного на подобных мероприятиях - молодежь соскучилась по зрелищам и хотела новых впечатлений.
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ТЕАТРАЛЬНЫЙ МАРАФОН ⟩ Каждому человеку нужен тот, кто его услышит
Каждому человеку нужен тот, кто его услышит
Координатор фестиваля, директор Йыхвиского центра культуры и интересов Анне Уттендорф счастлива - из разных городов приехали не только артисты, но и зрители, причем в зале можно было встретить не только участников, но и немало тех, кто приехал посмотреть на успехи сверстников. В списке участников не было творческих коллективов из Кивиыли, но зрители оттуда не упустили момента.