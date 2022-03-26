КОРОТКО ⟩ Автомобиль получил поломку в выбоине на асфальте

В результате этого наезда повредился картер двигателя и произошла утечка масла.

Спасатели покрыли загрязнение абсорбирующим материалом.

В городе-курорте появятся умные пешеходные переходы

Разработчик увеличивающих безопасность дорожного движения решений "Bercman Technologies" выиграл тендер, по условиям которого оборудует весной в Нарва-Йыэсуу на улице Поска четыре умных пешеходных перехода. Умные переходы регулируют движение, оповещая водителей с помощью светового сигнала о приближении пешеходов.

По словам вице-мэра Нарва-Йыэсуу Райма Сарва, улица Поска выбрана для создания повышающих безопасность движения переходов прежде всего потому, что по этому участку улицы множество детей ходят в школу. Вице-мэр выразил надежду, что четыре умных пешеходных перехода помогут увеличить безопасность движения на участке улицы около школы.