24 марта днем один автоводитель сообщил, что заехал на машине в выбоину на асфальте на Эккекюла теэ в Нарве.
КОРОТКО ⟩ Автомобиль получил поломку в выбоине на асфальте
В результате этого наезда повредился картер двигателя и произошла утечка масла.
Спасатели покрыли загрязнение абсорбирующим материалом.
В городе-курорте появятся умные пешеходные переходы
Разработчик увеличивающих безопасность дорожного движения решений "Bercman Technologies" выиграл тендер, по условиям которого оборудует весной в Нарва-Йыэсуу на улице Поска четыре умных пешеходных перехода. Умные переходы регулируют движение, оповещая водителей с помощью светового сигнала о приближении пешеходов.
По словам вице-мэра Нарва-Йыэсуу Райма Сарва, улица Поска выбрана для создания повышающих безопасность движения переходов прежде всего потому, что по этому участку улицы множество детей ходят в школу. Вице-мэр выразил надежду, что четыре умных пешеходных перехода помогут увеличить безопасность движения на участке улицы около школы.
- Если умные дорожные знаки выполнят поставленные задачи, то мы планируем установить их и в других районах города с оживленным движением - вблизи торговых центров и спа. Сейчас пешеходные переходы играют в первую очередь повышающую безопасность движения роль, но возможно, что в будущем станем с их помощью собирать и статистику движения в непосредственной близости от пешеходных переходов. Это даст лучшие исходные положения для принятия влияющих на регион решений, - добавил Сарв.