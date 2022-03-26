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ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Кая Каллас

Северное побережье
Кая Каллас
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Кая Каллас.
Кая Каллас. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Правительство Каи Каллас провело в начале недели в Ида-Вирумаа свое выездное заседание.

Министры побывали в местных городских и волостных управлениях, на предприятиях и в школах. На проходившем во вторник в Нарвском театральном центре "Свободная сцена" заседании правительство, будто добрая фея, распределяло миллионы на строительство новых школьных зданий в Ида-Вирумаа и выдало вексель, что когда-нибудь начнет строить четырехполосное шоссе между Кукрузе и Хальяла.

Достойное внимания изменение взгляда проявили также в отношении сланцевой промышленности. Если чуть более года назад при формировании правительства одним из основных заявлений лидеров Партии реформ и Центристской партии было провозглашение конца данной отрасли, то теперь ясно прозвучало заявление, что сланец нам будет нужен еще довольно долго.

Премьер-министр Кая Каллас не скрывала, что одной из причин приезда в Ида-Вирумаа было и желание прочувствовать, как здешние люди относятся к агрессии России против Украины и к приему военных беженцев. Что узнало правительство вдобавок к результатам исследований, пообщавшись в течение двух дней с людьми, оценить сложно. Однако можно согласиться со словами премьер-министра, что наша главная забота заключается в том, как все мы здесь в Эстонии будем ладить друг с другом.

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