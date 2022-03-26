ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Кая Каллас

Министры побывали в местных городских и волостных управлениях, на предприятиях и в школах. На проходившем во вторник в Нарвском театральном центре "Свободная сцена" заседании правительство, будто добрая фея, распределяло миллионы на строительство новых школьных зданий в Ида-Вирумаа и выдало вексель, что когда-нибудь начнет строить четырехполосное шоссе между Кукрузе и Хальяла.

Достойное внимания изменение взгляда проявили также в отношении сланцевой промышленности. Если чуть более года назад при формировании правительства одним из основных заявлений лидеров Партии реформ и Центристской партии было провозглашение конца данной отрасли, то теперь ясно прозвучало заявление, что сланец нам будет нужен еще довольно долго.