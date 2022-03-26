24 марта на Нарвском шоссейном пограничном пункте проверили при въезде в Эстонию мужчину без определенного гражданства, родившегося в 1983 году в Латвийской Республике, для которого был установлен запрет на въезд.
СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Житель Латвии с запретом на въезд хотел въехать из России в Эстонию
24 марта 2022 г.
Житель Латвии с запретом на въезд хотел въехать из России в Эстонию
Для него составили запрет на въезд и отправили обратно в Россию.
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