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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Житель Латвии с запретом на въезд хотел въехать из России в Эстонию

24 марта 2022 г.
Северное побережье
Житель Латвии с запретом на въезд хотел въехать из России в Эстонию
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Полиция.
Полиция. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

24 марта на Нарвском шоссейном пограничном пункте проверили при въезде в Эстонию мужчину без определенного гражданства, родившегося в 1983 году в Латвийской Республике, для которого был установлен запрет на въезд.

Для него составили запрет на въезд и отправили обратно в Россию.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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