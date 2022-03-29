СПАСАТЕЛИ ⟩ Пожилого человека вызволили из квартиры

Прибывшие спасатели вскрыли дверь, обнаружили пострадавшего на полу и передали его работникам скорой помощи, которые доставили его в больницу.

Спасатели часто выезжают на помощь одиноким пожилым людям, которые упали дома, травмировались и не могут сами подняться или передвигаться. В худшем случае пострадавший часами ждет помощи, пока кто-нибудь из соседей или прохожих не услышит крики о помощи или о случившемся не узнает кто-то из близких. Для предотвращения падений с тяжелыми последствиями полезно адаптировать жилье к потребностям пожилых людей и людей с ограниченными возможностями передвижения. За помощью и советом можно обратиться к сотрудникам муниципального отдела социальной помощи, сообщил пресс-представитель Идаского спасательного центра.

Птица застряла в вентиляции

25 марта после полудня в центр тревоги пришло сообщение, что в квартире дома на улице Тиймана в городе Нарве птица упала в воздуховод.

Прибывшие спасатели освободили птицу за 15 минут.

Парни застряли в лифте

25 марта вечером в центр тревоги позвонили молодые люди, которые застряли в лифте в доме в Ярвеской части города Кохтла-Ярве. По словам молодых людей, они позвонили и в аварийную службу, но там сказали, что все мастера заняты.