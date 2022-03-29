Вт, 29.03.2022
Погода
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Otsing

СПАСАТЕЛИ ⟩ Пожилого человека вызволили из квартиры

25 марта 2022 г.
Северное побережье
Пожилого человека вызволили из квартиры
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Машина спасателей. Иллюстративное фото.
Машина спасателей. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Утром 25 марта в центр тревоги позвонил житель Нарвы и сообщил, что не может дозвониться до пожилого знакомого, который живет один, и не может войти через дверь, поскольку изнутри в замок вставлен ключ.

Прибывшие спасатели вскрыли дверь, обнаружили пострадавшего на полу и передали его работникам скорой помощи, которые доставили его в больницу.

Спасатели часто выезжают на помощь одиноким пожилым людям, которые упали дома, травмировались и не могут сами подняться или передвигаться. В худшем случае пострадавший часами ждет помощи, пока кто-нибудь из соседей или прохожих не услышит крики о помощи или о случившемся не узнает кто-то из близких. Для предотвращения падений с тяжелыми последствиями полезно адаптировать жилье к потребностям пожилых людей и людей с ограниченными возможностями передвижения. За помощью и советом можно обратиться к сотрудникам муниципального отдела социальной помощи, сообщил пресс-представитель Идаского спасательного центра. 

Птица застряла в вентиляции

25 марта после полудня в центр тревоги пришло сообщение, что в квартире дома на улице Тиймана в городе Нарве птица упала в воздуховод.

Прибывшие спасатели освободили птицу за 15 минут. 

Парни застряли в лифте

25 марта вечером в центр тревоги позвонили молодые люди, которые застряли в лифте в доме в Ярвеской части города Кохтла-Ярве. По словам молодых людей, они позвонили и в аварийную службу, но там сказали, что все мастера заняты.

Прибывшие спасатели вызволили парней из лифта.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх