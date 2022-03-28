После долгой паузы, вызванной ремонтом, сотни любителей хоккея, собравшиеся в воскресенье в Кохтла-Ярвеском ледовом холле, увидели жаркую хоккейную битву, победу домашней команды "Everest" и выступления фигуристов, а увенчало мероприятие предложение руки и сердца, сделанное на льду.
ВИДЕО ⟩ Кохтла-Ярвеский ледовый холл открылся жаркой хоккейной битвой и эмоциональным предложением руки и сердца
После того как "Everest" во втором матче полуфинала эстонской хоккейной лиги "Coolbet" обыграл латвийскую команду "Kurbads" из Риги со счетом 5:1, руководитель Кохтла-Ярвеского спортцентра Михаил Кастрицкий пригласил на лед зрительницу Екатерину Лайметс, сказав, что домашняя команда хочет поблагодарить ее за поддержку. Маскот клуба вынес на лед большой букет роз и раздал их игрокам "Everest", которые подарили по цветку Екатерине.
Вручавший розу последним защитник Андрей Бедняков опустился на колено и попросил Екатерину стать его женой. Девушка ответила согласием, после чего Андрей надел ей на палец обручальное кольцо.
За воскресной игрой в Кохтла-Ярвеском ледовом холле наблюдали несколько сотен человек. Это была первая игра после ремонта, который длился почти два года.
В полуфинальной серии между кохтла-ярвеским "Everest" и рижским "Kurbads" счет теперь 1:1, так как в матче, прошедшем в субботу в Риге, победил рижский клуб со счетом 5:4. Решающая игра состоится в следующую субботу в Латвии. Ее победитель встретится в финале с тартуским "Välk 494", который побеждал в эстонской хоккейной лиге три последних года подряд.
Главный тренер кохтла-ярвеского "Everest" Александр Сметанин сказал, что победная игра показала, насколько важны игра в домашнем холле и неистовая поддержка своих болельщиков. "Два года публика не могла смотреть хоккей в Кохтла-Ярве. Сегодня пришло очень много людей, и я уверен, что они остались довольны. Мы играли для того, чтобы предложить зрелище нашей публике", - сказал он.
По словам Сметанина, сильная сторона "Everest" - хороший командный дух. "У нас много молодежи. Правда, еще не все играют мастерски, но боевой дух и поддержка зрителей помогли нам победить", - сказал он, отметив, что стремится к тому, чтобы нарастить клубную пирамиду, в которой будут представлены команды всех возрастных классов.
Если сейчас почти половину основной команды составляют приглашенные игроки, в основном из России, то в будущем Сметанин хочет делать больший упор на местных игроков. Однако эпидемия коронавируса и ограниченные возможности для тренировок из-за долгого ремонта ледового холла, по его словам, наложили отпечаток и на развитие молодых игроков. "На льду мы тренировались очень мало. Нынешний сезон сложнее любого из предыдущих. Но думаю, что после ремонта ледового холла у нас начнется хоккейный бум", - сказал он.
В эстонской хоккейной лиге предложения руки и сердца на льду после матча входят в моду. В начале февраля предложение руки и сердца своей возлюбленной сделал игрок тартуского "Välk 494" после победы над "HC Everest" со счетом 7:5.