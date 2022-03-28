ВИДЕО ⟩ Кохтла-Ярвеский ледовый холл открылся жаркой хоккейной битвой и эмоциональным предложением руки и сердца

После того как "Everest" во втором матче полуфинала эстонской хоккейной лиги "Coolbet" обыграл латвийскую команду "Kurbads" из Риги со счетом 5:1, руководитель Кохтла-Ярвеского спортцентра Михаил Кастрицкий пригласил на лед зрительницу Екатерину Лайметс, сказав, что домашняя команда хочет поблагодарить ее за поддержку. Маскот клуба вынес на лед большой букет роз и раздал их игрокам "Everest", которые подарили по цветку Екатерине.

Вручавший розу последним защитник Андрей Бедняков опустился на колено и попросил Екатерину стать его женой. Девушка ответила согласием, после чего Андрей надел ей на палец обручальное кольцо.

За воскресной игрой в Кохтла-Ярвеском ледовом холле наблюдали несколько сотен человек. Это была первая игра после ремонта, который длился почти два года.

В полуфинальной серии между кохтла-ярвеским "Everest" и рижским "Kurbads" счет теперь 1:1, так как в матче, прошедшем в субботу в Риге, победил рижский клуб со счетом 5:4. Решающая игра состоится в следующую субботу в Латвии. Ее победитель встретится в финале с тартуским "Välk 494", который побеждал в эстонской хоккейной лиге три последних года подряд.

В матче кохтла-ярвеского "Everest" и рижского "Kurbads", как часто бывает в жарких хоккейных битвах, несколько раз дошло до потасовок. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Главный тренер кохтла-ярвеского "Everest" Александр Сметанин сказал, что победная игра показала, насколько важны игра в домашнем холле и неистовая поддержка своих болельщиков. "Два года публика не могла смотреть хоккей в Кохтла-Ярве. Сегодня пришло очень много людей, и я уверен, что они остались довольны. Мы играли для того, чтобы предложить зрелище нашей публике", - сказал он.

По словам Сметанина, сильная сторона "Everest" - хороший командный дух. "У нас много молодежи. Правда, еще не все играют мастерски, но боевой дух и поддержка зрителей помогли нам победить", - сказал он, отметив, что стремится к тому, чтобы нарастить клубную пирамиду, в которой будут представлены команды всех возрастных классов.

Если сейчас почти половину основной команды составляют приглашенные игроки, в основном из России, то в будущем Сметанин хочет делать больший упор на местных игроков. Однако эпидемия коронавируса и ограниченные возможности для тренировок из-за долгого ремонта ледового холла, по его словам, наложили отпечаток и на развитие молодых игроков. "На льду мы тренировались очень мало. Нынешний сезон сложнее любого из предыдущих. Но думаю, что после ремонта ледового холла у нас начнется хоккейный бум", - сказал он.