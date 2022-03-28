ФОТО ДНЯ ⟩ В Валасте снова красиво

Сильный северный и северо-западный ветер в выходные перенес капли воды из водопада на растущие поблизости деревья, где под действием минусовой температуры образовались ледяные кристаллы. Поскольку метеослужба обещает мороз и ветер северо-восточного и северного направлений также во вторник, то ледяной мир должен сохраниться еще на несколько дней.