Вт, 29.03.2022
Погода
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Otsing

ФОТО ДНЯ ⟩ В Валасте снова красиво

Северное побережье
В Валасте снова красиво
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

На водопаде Валасте снова появился волшебный ледяной мир.

Сильный северный и северо-западный ветер в выходные перенес капли воды из водопада на растущие поблизости деревья, где под действием минусовой температуры образовались ледяные кристаллы. Поскольку метеослужба обещает мороз и ветер северо-восточного и северного направлений также во вторник, то ледяной мир должен сохраниться еще на несколько дней.

Образованию ледяных кристаллов способствует и то, что ручей Валасте, который падает вниз с глинта с высоты примерно 30 метров, сейчас полноводный и с сильным течением.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх