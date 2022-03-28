На водопаде Валасте снова появился волшебный ледяной мир.
ФОТО ДНЯ ⟩ В Валасте снова красиво
В Валасте снова красиво
Сильный северный и северо-западный ветер в выходные перенес капли воды из водопада на растущие поблизости деревья, где под действием минусовой температуры образовались ледяные кристаллы. Поскольку метеослужба обещает мороз и ветер северо-восточного и северного направлений также во вторник, то ледяной мир должен сохраниться еще на несколько дней.
Образованию ледяных кристаллов способствует и то, что ручей Валасте, который падает вниз с глинта с высоты примерно 30 метров, сейчас полноводный и с сильным течением.
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