ВИДЕО ⟩ ​На чемпионате Эстонии в спринтерской гонке среди мужчин самым быстрым был 51-летний Андрус Веэрпалу

51-летний Андрус Веэрпалу показал в Паннъярве такую скорость, какую не мог повторить ни один другой лыжник Эстонии.

В эстафетном спринте на чемпионате Эстонии по лыжным гонкам в воскресенье в Паннъярве у мужчин буквально пролетел всю трассу 51-летний двукратный олимпийский чемпион Андрус Веэрпалу. Но поскольку его напарник из спортклуба "Jõulu" Симо Теэару уступал в своей смене конкурентам, то в итоге они заняли лишь шестое место.