В эстафетном спринте на чемпионате Эстонии по лыжным гонкам в воскресенье в Паннъярве у мужчин буквально пролетел всю трассу 51-летний двукратный олимпийский чемпион Андрус Веэрпалу. Но поскольку его напарник из спортклуба "Jõulu" Симо Теэару уступал в своей смене конкурентам, то в итоге они заняли лишь шестое место.
ВИДЕО ⟩ На чемпионате Эстонии в спринтерской гонке среди мужчин самым быстрым был 51-летний Андрус Веэрпалу
На чемпионате Эстонии в спринтерской гонке среди мужчин самым быстрым был 51-летний Андрус Веэрпалу
По итогам прохождения трех 1,4-километровых кругов Веэрпалу был также быстрее ставших чемпионами Эстонии Альберта Унни и Мартина Химма, выступавших в составе "Karupesa Team". Химм на Олимпиаде в Пекине занял в этом виде вместе с Хенри Роозом 11-е место.
Двухлетний запрет на участие в соревнованиях, наложенный на Андруса Веэрпалу Международной федерацией лыжного спорта из-за произошедшей во время ЧМ в Зеефельде ситуации с кровяным допингом, закончился в конце сентября прошлого года.
О своих соревнованиях, нынешней форме и мотивации Веэрпалу после соревнования говорить не пожелал. "Все очень хорошо!" - только и сказал он.