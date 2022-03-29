ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Юри Ратас, объясните своим однопартийцам в Силламяэ смысл санкций!

Ни слова о том, что истинным источником напряжения являются вторжение российского диктатора Путина со своей армией в соседнее государство Украину, убийство тысяч невинных мирных жителей, бомбардировки украинских городов, жилых домов, школ, детсадов, больниц. Что украинский народ сражается за свою свободу. Что в России уничтожены последние остатки свободы слова. Что миллионы людей бегут из Украины в другие страны, в том числе в Эстонию, не в поисках лучшей жизни, а из-за того, что путинские бомбы разрушили их дома и убили их близких. Это реальность, которая известна во всех странах, где есть свобода слова и демократия.

Что более 140 стран в ООН осудили действия путинского режима и требуют его остановить. Что большая часть стран мира ввела санкции против России для того, чтобы остановить этот ужас. Однако власти города Силламяэ пытаются создать впечатление, будто они введены для того, чтобы кому-то насолить, и бьют бумерангом по нам же.