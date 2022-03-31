Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 31 марта по 6 апреля.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 31.03-06.04 ⟩ Русский театр покажет свои спектакли в Кохтла-Ярве и Нарве; игры второй лиги чемпионата Эстонии по футболу
КУЛЬТУРА
Четверг, 31 марта
* В Алайыэском общественном доме в 14.00 - презентация юмористического сборника Николая Павленко.
* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в 19.00 - "Танец Дели", спектакль Русского театра (на русском языке, с синхронным переводом на эстонский язык). Билет - 13,50-18,90 евро.
Суббота, 2 апреля
* В Сондаской библиотеке в 14.00 - встреча с путешественником Марко Калдуром.
* В Нарве в концертном зале "Женева" в 17.00 выступают Пеэтер Сарапуу (фагот) и Нарвский симфонический оркестр.
* В Йыхвиском концертном доме в 17.00 - юбилейный концерт женской группы народного танца "Таммику" "Ühe vaiba lugu" / "История одного ковра". Бесплатно.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 18.00 - "Goodbye, Berlin!", спектакль Русского театра (с синхронным переводом на эстонский язык). Рекомендуемый возраст: 14+. Билет - 15,35-21,90 евро.
Вторник, 5 апреля
* В Йыхвиской городской галерее в 16.00 - открытие выставки интерьерного текстиля "Sarnased ja erinevad" / "Похожие и разные" Юлле Раадик (Таллинн, Эстония) и Хелены Пааккинен (Котка, Финляндия). Выставка открыта до 30 апреля.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 17.30 - вечер встречи и вручение Вирумааской литературной премии: Тармо Вахтер, "Võitlus tuleviku pärast. 1933-1936: Pätsi aja rääkimata lood" / "Борьба за будущее. 1933-1936: нерассказанные истории времен Пятса". Информация: тел. 558 4247, Тийа Линнард.
Среда, 6 апреля
* В залах рефектория и рекондитория Нарвского замка в 19.00 - концерт ансамбля "Zellbell" (Швеция) "Музыка улиц Стокгольма, Дрездена и Потсдама 18-го века".
СПОРТ
Суббота, 2 апреля
* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - этап серийного турнира шашечного клуба "Into".
* В Силламяэ на поле с искусственным газоном спортцентра "Калев" - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Sillamäe Kalev" - ФК "Helios" (Тарту).
* В Кохтла-Ярве на Ярвеском стадионе с искусственным газоном в 16.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Alliance U21" (Ида-Вирумаа) - ФК "Tallinn U21".
* В Нарве в спортзале СШ "Энергия" в 18.00 - народная лига по баскетболу: БК "Narva" - "Enteh".
Воскресенье, 3 апреля
* В Паннъярве в Алутагузеском центре отдыха и оздоровительного спорта в 11.00 - 5-й Кубок Велло Лилиума по лыжам.
Понедельник, 4 апреля
* В кафе "KOHT37", расположенном в атриуме Кохтла-Ярвеской гимназии, в 18.00 - 7-я игра серии викторин Академии интеллектуалов.
РАЗНОЕ
Пятница, 1 апреля
* В Кийкласком народном доме в 19.00 - анекдоты и книжная викторина сказочной деревни. Анекдоты рассказывает и ведет игру мастер розыгрыша Рене Кундла.
Суббота, 2 апреля
* В Йыхвиской центральной библиотеке с 12.00 до 13.00 - чат тетушки Реэт. Информация: тел. 5382 7060, Реэт Калдур.
* В клубе "Ахтме" в 18.00 - вечер отдыха для взрослых. Билет - 13 евро. Бронирование по тел. 5668 4792.
Среда, 6 апреля
* В Йыхвиской центральной библиотеке с 16.00 до 18.00 - мастерская Герри. Информация: тел. 5382 7060, Герри Оргма.
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