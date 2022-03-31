МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 31.03-06.04 ⟩ Русский театр покажет свои спектакли в Кохтла-Ярве и Нарве; игры второй лиги чемпионата Эстонии по футболу

КУЛЬТУРА

Четверг, 31 марта

* В Алайыэском общественном доме в 14.00 - презентация юмористического сборника Николая Павленко.

* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в 19.00 - "Танец Дели", спектакль Русского театра (на русском языке, с синхронным переводом на эстонский язык). Билет - 13,50-18,90 евро.

Суббота, 2 апреля

Марко Калдур. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

* В Сондаской библиотеке в 14.00 - встреча с путешественником Марко Калдуром.

* В Нарве в концертном зале "Женева" в 17.00 выступают Пеэтер Сарапуу (фагот) и Нарвский симфонический оркестр.

* В Йыхвиском концертном доме в 17.00 - юбилейный концерт женской группы народного танца "Таммику" "Ühe vaiba lugu" / "История одного ковра". Бесплатно.

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 18.00 - "Goodbye, Berlin!", спектакль Русского театра (с синхронным переводом на эстонский язык). Рекомендуемый возраст: 14+. Билет - 15,35-21,90 евро.

Вторник, 5 апреля

Юлле Раадик. Фото: FB

* В Йыхвиской городской галерее в 16.00 - открытие выставки интерьерного текстиля "Sarnased ja erinevad" / "Похожие и разные" Юлле Раадик (Таллинн, Эстония) и Хелены Пааккинен (Котка, Финляндия). Выставка открыта до 30 апреля.

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 17.30 - вечер встречи и вручение Вирумааской литературной премии: Тармо Вахтер, "Võitlus tuleviku pärast. 1933-1936: Pätsi aja rääkimata lood" / "Борьба за будущее. 1933-1936: нерассказанные истории времен Пятса". Информация: тел. 558 4247, Тийа Линнард.

Среда, 6 апреля

"Zellbell". Фото: Eesti Kontsert

* В залах рефектория и рекондитория Нарвского замка в 19.00 - концерт ансамбля "Zellbell" (Швеция) "Музыка улиц Стокгольма, Дрездена и Потсдама 18-го века".

СПОРТ

Суббота, 2 апреля

* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - этап серийного турнира шашечного клуба "Into".

* В Силламяэ на поле с искусственным газоном спортцентра "Калев" - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Sillamäe Kalev" - ФК "Helios" (Тарту).

* В Кохтла-Ярве на Ярвеском стадионе с искусственным газоном в 16.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Alliance U21" (Ида-Вирумаа) - ФК "Tallinn U21".

* В Нарве в спортзале СШ "Энергия" в 18.00 - народная лига по баскетболу: БК "Narva" - "Enteh".

Воскресенье, 3 апреля

* В Паннъярве в Алутагузеском центре отдыха и оздоровительного спорта в 11.00 - 5-й Кубок Велло Лилиума по лыжам.

Понедельник, 4 апреля

* В кафе "KOHT37", расположенном в атриуме Кохтла-Ярвеской гимназии, в 18.00 - 7-я игра серии викторин Академии интеллектуалов.

РАЗНОЕ

Пятница, 1 апреля

* В Кийкласком народном доме в 19.00 - анекдоты и книжная викторина сказочной деревни. Анекдоты рассказывает и ведет игру мастер розыгрыша Рене Кундла.

Суббота, 2 апреля

* В Йыхвиской центральной библиотеке с 12.00 до 13.00 - чат тетушки Реэт. Информация: тел. 5382 7060, Реэт Калдур.

* В клубе "Ахтме" в 18.00 - вечер отдыха для взрослых. Билет - 13 евро. Бронирование по тел. 5668 4792.

Среда, 6 апреля

* В Йыхвиской центральной библиотеке с 16.00 до 18.00 - мастерская Герри. Информация: тел. 5382 7060, Герри Оргма.

Фото: Eesti Kultuurkapital