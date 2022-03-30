Кохтла-Ярвеское горсобрание в четверг рискует роспуском

По Закону об организации местного самоуправления, местное собрание становится недееспособным в случае непринятия бюджета в течение трех месяцев с начала финансового года. Для города Кохтла-Ярве этот срок истекает к концу 31 марта.

Рассмотрение бюджета до последнего возможного момента, по словам председателя Кохтла-Ярвеского горсобрания Тийта Лиллеметса, вызвано тем, что горсобрание получило от горуправления связанные с бюджетом проекты позже обычного, после чего потребовалось время на их обсуждение в комиссиях. По словам председателя горсобрания, все депутаты знают, что если в четверг бюджет не примут, то горсобрание будет распущено. "Все же верю, что он будет принят", - сказал Лиллеметс.

В Кохтла-Ярвеском горсобрании имеют перевес депутаты от Центристской партии, Партии реформ и избирательного союза "Progress", но коалиционного договора они не заключали. Лиллеметс сказал, что, как правило, перед каждым голосованием договариваются отдельно.