Если Кохтла-Ярвеское горсобрание на заседании в четверг, которое начнется в 15 часов, за девять часов не сможет принять бюджет города на текущий год, то нынешнему созыву грозит роспуск.
Кохтла-Ярвеское горсобрание в четверг рискует роспуском
По Закону об организации местного самоуправления, местное собрание становится недееспособным в случае непринятия бюджета в течение трех месяцев с начала финансового года. Для города Кохтла-Ярве этот срок истекает к концу 31 марта.
Рассмотрение бюджета до последнего возможного момента, по словам председателя Кохтла-Ярвеского горсобрания Тийта Лиллеметса, вызвано тем, что горсобрание получило от горуправления связанные с бюджетом проекты позже обычного, после чего потребовалось время на их обсуждение в комиссиях. По словам председателя горсобрания, все депутаты знают, что если в четверг бюджет не примут, то горсобрание будет распущено. "Все же верю, что он будет принят", - сказал Лиллеметс.
В Кохтла-Ярвеском горсобрании имеют перевес депутаты от Центристской партии, Партии реформ и избирательного союза "Progress", но коалиционного договора они не заключали. Лиллеметс сказал, что, как правило, перед каждым голосованием договариваются отдельно.
Оппозиция имеет возможность затянуть принятие бюджета процедурными приемами. Например, предыдущее заседание длилось шесть часов, поскольку входящие в оппозицию соцдемы внесли более 300 поправок к одному проекту, и по каждой на заседании пришлось голосовать отдельно.