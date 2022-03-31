ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему вы покидаете пост руководителя антикоррупционной спецкомиссии Рийгикогу?

- Я ухожу из комиссии, поскольку считаю, что генеральный секретарь партии не должен быть председателем комиссии по борьбе с коррупцией. Эти должности возможно совмещать, но я не стану этого делать, чтобы ни у кого не возникло никаких вопросов к моей деятельности в той или иной должности.