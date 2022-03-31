Прошедший в Рийгикогу в качестве замещающего члена от Ида-Вирумааского округа и недавно ставший генеральным секретарем Социал-демократической партии Эдуард Одинец с 4 апреля покинет специальную комиссию по борьбе с коррупцией, которую он возглавлял чуть больше года. Его место в комиссии займет однопартиец Рийна Сиккут.
ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему вы покидаете пост руководителя антикоррупционной спецкомиссии Рийгикогу?
Почему вы покидаете пост руководителя антикоррупционной спецкомиссии Рийгикогу?
Член Рийгикогу ЭДУАРД ОДИНЕЦ:
- Я ухожу из комиссии, поскольку считаю, что генеральный секретарь партии не должен быть председателем комиссии по борьбе с коррупцией. Эти должности возможно совмещать, но я не стану этого делать, чтобы ни у кого не возникло никаких вопросов к моей деятельности в той или иной должности.