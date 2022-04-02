ОПРОС ⟩ Продолжите ли носить маску, если это станет не обязательной, а рекомендательной мерой?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Надежда ВОЙТОВА, пенсионер: - Буду надевать по-прежнему, например, в магазине или автобусе, в местах, где близко оказывается много людей. На концерты или другие развлекательные мероприятия не хожу уже два года - берегу здоровье. Ковид никуда не ушел, лучше поостеречься еще.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Лариса АЛЕКСЕЕВА, медицинский работник: - Думаю, что продолжу носить маску - время весеннее, нестабильное как в отношении погоды, так и разных вирусных инфекций. Считаю, что до лета, пока не наступят теплые дни, есть смысл себя поберечь. Все устали от масок, но, с другой стороны, наш организм привык к закрытию дыхательных органов, а к весне иммунитет у всех людей ослабевает. Возможно, стоит уменьшить использование маски, но полностью все-таки не стоит отказываться.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Антонина ОСИПЕНКО, пенсионер: - Если отменят - конечно не буду больше. У меня всегда с собой маска, надеть нетрудно, но сколько от нее пользы? Вакцинирована тремя прививками, заболеть не боюсь.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Нина СПАСЕНОВА, пенсионер: - Если умные люди скажут, что надо быть в маске - послушаемся, потому что не просто так принимаются такие рекомендации. А если разрешат снять - порадуемся, что уже можно ходить с открытым лицом. Наверное, всем давно надоело. Заболеть не боюсь - вакцинирована и защита ведь работает.