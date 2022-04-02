Нападение коронавируса показало, что есть смысл проживать где-то, где заселенность более редкая. Нападение России на Украину четко продемонстрировало, что в сельских регионах угроза безопасности больше.
О возможности жизни женщин на селе
Однако о чем говорит статистика? По данным Департамента статистики, в 2021 году в сельских регионах Эстонии проживало около 168000 женщин, то есть 28%, или чуть менее трети всего женского населения страны. К сожалению, эта доля сокращается уже не первый год, так как женщины, особенно молодые и незамужние, переезжают в города или другие страны. Для многих сельских регионов Эстонии характерны сокращение населения, численный перевес одиноких пожилых женщин и дефицит невест. Отъезду женщин из деревень способствует закрытие сельских магазинов, школ, почтовых контор, библиотек и кабинетов семейных врачей.
Для государства крайне важно, чтобы люди, особенно молодые женщины, хотели жить на селе, растить там своих детей и чтобы были созданы необходимые для этого условия. Эта проблема стоит остро уже несколько лет.
Целью проведенного круглыми столами женских объединений Эстонии (ENÜ) было узнать, как сегодня живут женщины в сельских регионах Эстонии. В Ида-Вирумаа в начале 2021 года опросили 83 женщины.
Расположенной близко к дому начальной или основной школой в Ида-Вирумаа были довольны только 29,9% респонденток, что является самым низким показателем среди уездов Эстонии. Из ответов следовало, что не все эстоноязычные родители хотят отдавать своих детей в двуязычную школу. Указывали также на слабую квалификацию учителей и на нехватку учителей.
Гимназическим образованием были довольны чуть больше опрошенных - 39,2%. Причиной недовольства называли недостаточное знание госязыка у учителей школ с русским языком обучения, а также то, что эстоноязычная школа находится далеко.
Процент довольных профессиональным образованием оказался беспрецедентно низким - всего 8,6%. Причиной называли ограниченный выбор эстоноязычных специальностей.
Образованием по интересам довольна всего треть опрошенных, то есть 33,2%. Среди причин указывалось, что выбор кружков и школ по интересам узкий, руководителей не хватает, а если кружков и достаточно, то они не всем по карману.
Интернет-связью недовольны 62,2% респондентов. Проблема острая, ведь речь идет о большом уезде и прокладка кабеля стоит дорого. А беспроводной интернет не особо надежный. Проблемы возникали и с мобильной связью. Как сказала одна из опрошенных: "Даже чтобы позвонить, я вынуждена идти во двор или к окну, иначе связь прервется".
Почтовой услугой недовольны 64,8% опрошенных, больше недовольных почтой было только в Вырумаа - 65,91%. Отмечали, что почта прибывает на место только вечером, письма идут пару недель, почтового ящика нет, а ближайший посылочный автомат находится в 40 километрах. В то же время среди отвечавших были и такие, кому газеты бросали в расположенный вблизи дома почтовый ящик уже в 9-10 часов, и утренний кофе они пили, читая газету.
Школьными автобусами в Ида-Вирумаа вполне довольны, как и уездным и междугородним транспортом. Отвечавшие отмечали, что организация общественного транспорта ощутимо улучшилась. Подспорьем служит также железнодорожное сообщение, осуществляемое в такт с графиком движения автобусов.
И все же это удовлетворение кажется обманчивым, ведь вблизи дома работают только 36,3%, а на расстоянии более 50 км от дома - 63,7% опрошенных. Выручает автомобиль - более 80% семей, проживающих на селе, автомобиль имеют. Поэтому важно состояние местных дорог, а им довольны лишь 14% опрошенных. Резюмируя, можно сказать: дороги пыльные, разбитые, по ним носятся большие машины, освещения нет, лесные животные постоянно выбегают на дороги, нет шумовых заграждений.
"Для государства крайне важно, чтобы люди, особенно молодые женщины, хотели жить на селе, растить там своих детей и чтобы были созданы необходимые для этого условия".Эне Паюла, Ээви Паасмяэ
Социальными услугами довольны всего 9,8% респондентов, что является самым слабым результатом среди уездов, причем 16,7% опрошенных считают, что ситуация ухудшилась вследствие административной реформы: родные места превратились в окраину, доступ к социальным услугам осложнился, некоторые привычные услуги исчезли.
Радует, что аж 75,2% опрошенных в Ида-Вирумаа нашли приносящую им удовлетворение работу. Этот процент чуть выше только в Тартумаа и Харьюмаа - соответственно 78,7% и 76,3%.
Оценка идавирусцами безопасности родных краев тоже оказалась на удивление высокой: очень безопасными их считают 54,8% опрошенных. Самый низкий результат был в Йыгевамаа - 44,1%.
Преимуществом проживания на селе респонденты называли чистый воздух, тишину, безопасную и бесстрессовую среду, где меньше шума, рекламы и огней, зато есть пение птиц, живописные окрестности, лес с его дарами и возможность бывать на природе. Спрашивали также, порекомендовали бы они и своим детям сельской жизни - положительный ответ дали около 90% отвечавших.
Женщины являются на селе более уязвимой стороной. Если женщина потеряет работу, то трудоустроиться неподалеку от дома ей почти невозможно (65% респондентов). А поездки на расположенную далеко работу обходятся все дороже из-за плохих, портящих машину дорог и роста цен на топливо.
К сожалению, у самоуправлений нет ресурсов, чтобы привести в порядок дороги и сделать интернет в нашем э-государстве доступным для всех. В силах самоуправлений - поддержать создание рабочих мест для женщин, к примеру, на благоприятных условиях сдавая им подходящие помещения и т.д. В сотрудничестве с государством эта деятельность более результативна, и поэтому помощь государства сверхважна.