О возможности жизни женщин на селе

Однако о чем говорит статистика? По данным Департамента статистики, в 2021 году в сельских регионах Эстонии проживало около 168000 женщин, то есть 28%, или чуть менее трети всего женского населения страны. К сожалению, эта доля сокращается уже не первый год, так как женщины, особенно молодые и незамужние, переезжают в города или другие страны. Для многих сельских регионов Эстонии характерны сокращение населения, численный перевес одиноких пожилых женщин и дефицит невест. Отъезду женщин из деревень способствует закрытие сельских магазинов, школ, почтовых контор, библиотек и кабинетов семейных врачей.

Для государства крайне важно, чтобы люди, особенно молодые женщины, хотели жить на селе, растить там своих детей и чтобы были созданы необходимые для этого условия. Эта проблема стоит остро уже несколько лет.

Целью проведенного круглыми столами женских объединений Эстонии (ENÜ) было узнать, как сегодня живут женщины в сельских регионах Эстонии. В Ида-Вирумаа в начале 2021 года опросили 83 женщины.

Расположенной близко к дому начальной или основной школой в Ида-Вирумаа были довольны только 29,9% респонденток, что является самым низким показателем среди уездов Эстонии. Из ответов следовало, что не все эстоноязычные родители хотят отдавать своих детей в двуязычную школу. Указывали также на слабую квалификацию учителей и на нехватку учителей.

Гимназическим образованием были довольны чуть больше опрошенных - 39,2%. Причиной недовольства называли недостаточное знание госязыка у учителей школ с русским языком обучения, а также то, что эстоноязычная школа находится далеко.

Процент довольных профессиональным образованием оказался беспрецедентно низким - всего 8,6%. Причиной называли ограниченный выбор эстоноязычных специальностей.

Образованием по интересам довольна всего треть опрошенных, то есть 33,2%. Среди причин указывалось, что выбор кружков и школ по интересам узкий, руководителей не хватает, а если кружков и достаточно, то они не всем по карману.

Интернет-связью недовольны 62,2% респондентов. Проблема острая, ведь речь идет о большом уезде и прокладка кабеля стоит дорого. А беспроводной интернет не особо надежный. Проблемы возникали и с мобильной связью. Как сказала одна из опрошенных: "Даже чтобы позвонить, я вынуждена идти во двор или к окну, иначе связь прервется".

Почтовой услугой недовольны 64,8% опрошенных, больше недовольных почтой было только в Вырумаа - 65,91%. Отмечали, что почта прибывает на место только вечером, письма идут пару недель, почтового ящика нет, а ближайший посылочный автомат находится в 40 километрах. В то же время среди отвечавших были и такие, кому газеты бросали в расположенный вблизи дома почтовый ящик уже в 9-10 часов, и утренний кофе они пили, читая газету.