31 марта днем спасателей вызвали на парковку у Ярвеской поликлиники в Кохтла-Ярве, где из транспортного средства вытекло топливо.
СПАСАТЕЛИ ⟩ На парковке произошло масляное загрязнение
31 марта 2022 г.
На парковке произошло масляное загрязнение
Спасатели покрыли участок площадью около 20 квадратных метров абсорбентом и собрали загрязняющее вещество.
В Нарве горел частный дом
Вечером 31 марта в центр тревоги сообщили, что в Нарве на улице Марья загорелся одноэтажный частный дом.
Когда спасатели прибыли на место, пламя пробивалось через крышу здания. Пожар потушили менее чем за час.
Людей во время возгорания в доме не было. Причина пожара выясняется.
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