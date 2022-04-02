СПАСАТЕЛИ ⟩ На парковке произошло масляное загрязнение

Спасатели покрыли участок площадью около 20 квадратных метров абсорбентом и собрали загрязняющее вещество.

В Нарве горел частный дом

Вечером 31 марта в центр тревоги сообщили, что в Нарве на улице Марья загорелся одноэтажный частный дом.

Когда спасатели прибыли на место, пламя пробивалось через крышу здания. Пожар потушили менее чем за час.