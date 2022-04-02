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СПАСАТЕЛИ ⟩ На парковке произошло масляное загрязнение

31 марта 2022 г.
Северное побережье
На парковке произошло масляное загрязнение
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Машина спасателей. Иллюстративное фото.
Машина спасателей. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

31 марта днем спасателей вызвали на парковку у Ярвеской поликлиники в Кохтла-Ярве, где из транспортного средства вытекло топливо.

Спасатели покрыли участок площадью около 20 квадратных метров абсорбентом и собрали загрязняющее вещество. 

В Нарве горел частный дом

Вечером 31 марта в центр тревоги сообщили, что в Нарве на улице Марья загорелся одноэтажный частный дом.

Когда спасатели прибыли на место, пламя пробивалось через крышу здания. Пожар потушили менее чем за час.

Людей во время возгорания в доме не было. Причина пожара выясняется.

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