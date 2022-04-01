В Украине сейчас не хватает всего и всякая помощь приветствуется. Вот клуб "Valge Hobu" и приобрел микроавтобус побольше, а Йыхвиская волость, а также добровольцы из числа частных лиц и организаций собрали около тонны необходимых вещей для отправки в украинский дружественный город.
ФОТО ДНЯ ⟩ Помощь отправилась в путь
Помощь отправилась в путь
Разумеется, поинтересовались, в чем самая острая необходимость, и в машину загрузили большей частью гигиенические принадлежности и хозяйственные товары, а также нужное для оказания первой помощи; Йыхвиская волость приобрела всего этого примерно на 13500 евро.
В пятницу в Йыхви погрузили в автобус последние ящики-пакеты - и около тонны помощи начали свой путь из Йыхви в дружественный город Липовец. Сам автобус в Эстонию тоже не вернется, а станет подарком для украинских друзей.
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