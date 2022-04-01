ФОТО ДНЯ ⟩ Помощь отправилась в путь

В Украине сейчас не хватает всего и всякая помощь приветствуется. Вот клуб "Valge Hobu" и приобрел микроавтобус побольше, а Йыхвиская волость, а также добровольцы из числа частных лиц и организаций собрали около тонны необходимых вещей для отправки в украинский дружественный город.