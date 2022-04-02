ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Марья-Лийза Вейзер

"Особенно радикально планируемое изменение для Люганузеской школы, где прекращение предоставления образования стало бы лишь вопросом времени. В случае таких решений следовало бы иметь в виду, что ликвидация важной для региона школы стала бы окончательной, потом повернуть такое решение вспять не удастся. С исчезновением таких школ пропадают важные опорные пункты эстоноязычного школьного образования, на которые могла бы опираться также интеграционная политика", - говорится в статье. И еще: "Просим прислушаться к общине, которая сосредоточилась вокруг своей школы".