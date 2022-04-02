Член "Isamaa" и люганузеский волостной старейшина Марья-Лийза Вейзер - яркий пример политика, который, находясь в оппозиции, говорит одно, а придя к власти и соприкоснувшись с правлением, вынуждена кардинально изменить свою прежнюю точку зрения.
ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Марья-Лийза Вейзер
Именно Вейзер еще год назад была в первых рядах противников закрытия Люганузеской школы. Она критиковала волостное управление, планировавшее сделать из Люганузеской основной школы начальную.
Вместе с соратником по партии Тынисом Лукасом она опубликовала в марте прошлого года критическую статью-мнение "Поддерживаем тех, кто хочет защитить эстонскую школу".
"Особенно радикально планируемое изменение для Люганузеской школы, где прекращение предоставления образования стало бы лишь вопросом времени. В случае таких решений следовало бы иметь в виду, что ликвидация важной для региона школы стала бы окончательной, потом повернуть такое решение вспять не удастся. С исчезновением таких школ пропадают важные опорные пункты эстоноязычного школьного образования, на которые могла бы опираться также интеграционная политика", - говорится в статье. И еще: "Просим прислушаться к общине, которая сосредоточилась вокруг своей школы".
На этой неделе руководимое Вейзер волостное управление представило в волостном собрании проект, по которому, с одобрения коалиции, Люганузескую школу полностью закрывают с нового учебного года. На изменение мнения потребовался всего год.