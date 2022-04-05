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СПАСАТЕЛИ ⟩ Из-за уснувшего курильщика возник пожар

1-2 апреля 2022 г.
Северное побережье
Из-за уснувшего курильщика возник пожар
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Машина спасателей. Иллюстративное фото.
Машина спасателей. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Вечером 2 апреля был замечен дым, распространявшийся из квартиры на третьем этаже пятиэтажного дома на бульваре Эстония в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве.

На стук в дверь никто не отреагировал, и пришлось вызвать спасателей. Они установили, что жилец заснул, куря в постели, в результате чего загорелась лежавшая рядом одежда.

Пожар потушили, мужчину доставили в скорую помощь. В квартире не было обязательного датчика дыма. 

В Йыхви горел гараж

Во второй половине дня 1 апреля внимательный человек сообщил, что на улице Мальми в Йыхви горит гараж.

Спасатели за двадцать минут потушили горевший в гараже мусор. В этом же гараже уже был пожар.

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