Вечером 2 апреля был замечен дым, распространявшийся из квартиры на третьем этаже пятиэтажного дома на бульваре Эстония в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве.
СПАСАТЕЛИ ⟩ Из-за уснувшего курильщика возник пожар
1-2 апреля 2022 г.
Из-за уснувшего курильщика возник пожар
На стук в дверь никто не отреагировал, и пришлось вызвать спасателей. Они установили, что жилец заснул, куря в постели, в результате чего загорелась лежавшая рядом одежда.
Пожар потушили, мужчину доставили в скорую помощь. В квартире не было обязательного датчика дыма.
В Йыхви горел гараж
Во второй половине дня 1 апреля внимательный человек сообщил, что на улице Мальми в Йыхви горит гараж.
Спасатели за двадцать минут потушили горевший в гараже мусор. В этом же гараже уже был пожар.