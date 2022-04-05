СПАСАТЕЛИ ⟩ Из-за уснувшего курильщика возник пожар

На стук в дверь никто не отреагировал, и пришлось вызвать спасателей. Они установили, что жилец заснул, куря в постели, в результате чего загорелась лежавшая рядом одежда.

Пожар потушили, мужчину доставили в скорую помощь. В квартире не было обязательного датчика дыма.

В Йыхви горел гараж

Во второй половине дня 1 апреля внимательный человек сообщил, что на улице Мальми в Йыхви горит гараж.