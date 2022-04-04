ГЕНОЦИД В БУЧЕ ⟩ "Кто-то перед смертью ехал на велосипеде. Кто-то гулял парой"

"Возвращаться уже можно"

Сам город по сравнению с Ирпенем уцелел: есть попадания в многоквартирные дома, уничтожены некоторые частные строения, но восстановления потребуется меньше. Если бы ВСУ отвечали (российской армии) по полной программе, город был бы уничтожен полностью.

Сейчас я организую гуманитарные грузы в Бучу, а это удобнее делать из Киева. Ходить (по Буче) еще не совсем безопасно - саперы должны все проверить. Но возвращаться уже можно. Только по-прежнему нет воды, света и связи. Город в этом плане мертвый.

Я своих соседей не видела две недели. Приехала в Киев черная от костра (на котором грели пищу). Они сами (соседи) уже две недели помыться не могут. Я предлагала поехать в столицу искупаться, а потом вернуться, но никто не захотел.

В свою квартиру было страшно заходить, перемещаться по ней. Сосед вызвался помочь (проводить). Я побыла там какое-то время и поняла, что я дома. Но сначала надо помочь людям, а потом уже возвращаться.

Общий вывод такой: теперь всегда нужно помнить, что есть северный сосед, которому в голову стрельнет - и он прилетит на вертолетах с десантом. Наш город граничит с Гостомельским аэродромом и теперь всегда должен быть готов к войне с Россией.

Владимир Зеленский: "Что сделал вашей России украинский город Буча?"

Владимир Зеленский. Фото: Dmitri Kotjuh

- Я хочу, чтобы каждая мать каждого российского солдата увидела тела убитых людей в Буче, в Ирпене, в Гостомеле.

Что они сделали? Зачем их убили? Что сделал мужчина, который ехал по улице на велосипеде? Зачем пытали до смерти обычных мирных людей в обычном мирном городе? Зачем душили женщин, после того как вырывали у них из ушей серьги? Как можно было насиловать женщин и убивать их на глазах у детей? Издеваться над их телами даже после смерти? Зачем давили танками тела людей? Что сделал вашей России украинский город Буча? Как это все стало возможно?

Российские матери, даже если вы растили мародеров, то как они стали еще и палачами? Вы не могли не знать, что внутри у ваших детей. Вы не могли не заметить, что они лишены всего человеческого. Нет души, нет сердца. Они убивали сознательно и с удовольствием.

Я хочу, чтобы все руководители Российской Федерации увидели, как выполняются их приказы. Вот такие приказы, вот такое исполнение, и солидарная ответственность. За эти убийства, за эти пытки, за эти оторванные взрывами руки, которые лежат на улицах. За выстрелы в затылок связанным людям.

Вот так теперь будет восприниматься российское государство. Это ваш образ. Ваша культура и человеческий облик погибли вместе с украинцами и украинками, к которым вы пришли.