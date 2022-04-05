СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Мужчина напал на родителей

Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.

В Кохтла-Ярве, Йыхви и Нарве побили мужчин

В полицию сообщили, что 3 апреля в Кохтла-Ярве в подъезде дома на улице Торуйыэ 28-летний мужчина ударил 56-летнего.

2 апреля в Кохтла-Ярве в баре на улице Пярна неизвестный ударил 35-летнего мужчину.

1 апреля в Нарве в квартире на улице Раху 26-летний мужчина причинил телесные повреждения 24-летнему мужчине. Напавший был задержан полицией в качестве подозреваемого.

Полиция получила сообщение, что 1 апреля в Йыхви на улице Мальми 54-летний мужчина ударил знакомого ему 20-летнего мужчину.

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