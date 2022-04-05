Полиция получила сообщение о том, что 3 апреля в Кохтла-Ярве в квартире на бульваре Эстония в Ахтмеской части города 61-летний мужчина физически напал на своих престарелых родителей.
СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Мужчина напал на родителей
1-3 апреля 2022 г.
Мужчина напал на родителей
Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.
В Кохтла-Ярве, Йыхви и Нарве побили мужчин
В полицию сообщили, что 3 апреля в Кохтла-Ярве в подъезде дома на улице Торуйыэ 28-летний мужчина ударил 56-летнего.
2 апреля в Кохтла-Ярве в баре на улице Пярна неизвестный ударил 35-летнего мужчину.
1 апреля в Нарве в квартире на улице Раху 26-летний мужчина причинил телесные повреждения 24-летнему мужчине. Напавший был задержан полицией в качестве подозреваемого.
Полиция получила сообщение, что 1 апреля в Йыхви на улице Мальми 54-летний мужчина ударил знакомого ему 20-летнего мужчину.
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Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.
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